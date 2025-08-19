En vivo

Mundo

Concretan venta de Celtics, Bill Chisholm asume como dueño de la franquicia más laureada de la NBA

La venta de los Celtics culminó este martes con Bill Chisholm al frente. La franquicia pasó avaluada en más de 6.100 millones de dólares, una cifra récord en la NBA.

19/08/2025 | 11:21

FOTO: Concretan venta de Celtics, Bill Chisholm asume como dueño de la franquicia más laureada de la NBA

BOSTON (AP) — La venta de los Celtics de Boston quedó finalizada el martes y el magnate de capital privado Bill Chisholm tomó el control de la franquicia más condecorada de la NBA que había estado en manos de un grupo liderado por Wyc Grousbeck durante más de dos décadas.

El equipo fue puesto en el mercado el verano pasado, poco después de que ganaron su 18vo campeonato, récord de la NBA. Chisholm ganó la licitación en marzo con una oferta que valoró la franquicia en más de 6.100 millones de dólares, un precio récord pagado por un equipo profesional estadounidense.

La NBA aprobó el acuerdo por unanimidad la semana pasada, y el martes se intercambió el dinero.

Chisholm tomará posesión de al menos el 51% del equipo y tendrá el control total en el 2028 cuando el valor de la franquicia podría ascender a 7.300 millones de dólares. Ese sería el precio más alto jamás pagado por un equipo en las cuatro principales ligas de América del Norte, aunque una parte de Los Angeles Lakers cambió de manos este verano a un precio que valoraría la franquicia completa en 10.000 millones de dólares.

Grousbeck lideró un grupo que compró los Celtics en 2002 por 360 millones de dólares. Bajo su propiedad, los Celtics ganaron dos títulos de la NBA, perdieron las finales otras dos veces y llegaron a los playoffs en 20 de 23 temporadas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con los Celtics de Boston? La venta de la franquicia fue finalizada. ¿Quién fue el nuevo dueño? Bill Chisholm tomó el control de los Celtics. ¿Cuánto se pagó por los Celtics? El precio fue de más de 6.100 millones de dólares. ¿Cuándo se formalizó la compra? Se concretó el martes pasado. ¿Qué pasará en 2028? Chisholm tendrá el control total de la franquicia.

[Fuente: AP]

