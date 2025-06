Coco Gauff logra otro hito en Roland Garros tras olvidar sus raquetas

PARÍS (AP) — Coco Gauff aseguró su quinto acceso consecutivo a los cuartos de final del Abierto de Francia tras lograr una victoria en sets consecutivos el lunes. Sin embargo, sigue recibiendo bromas después de olvidar sus raquetas en un partido anterior del torneo.

Gauff, actual segunda cabeza de serie y ganadora del Abierto de Estados Unidos en 2023, así como finalista en París en 2022, mantiene un divertido intercambio de bromas con Frances Tiafoe, otro tenista estadounidense que también llegó a cuartos en Roland Garros, sobre el incidente con su equipamiento.

Tiafoe, en tono jocoso, apodó a Gauff como "Señora Madura", a sus 21 años.

La respuesta de Gauff fue clara: "Siento que tal vez jugar al tenis te obliga a madurar más rápido que a ciertas personas. Tal vez no al él", comentó.

Este no es el primer desliz de Tiafoe, quien cometió el mismo error en marzo durante el Abierto de Indian Wells en California al presentarse a un partido sin sus raquetas. En esa ocasión, también recibió muchas burlas en redes sociales y de otros jugadores, incluyendo a Gauff.

Cuando Gauff se presentó en la cancha Philippe Chatrier para su partido inaugural la semana pasada, se dio cuenta de que su bolsa estaba vacía. Tiafoe, al percatarse del olvido, no dudó en señalárselo.

"Estaba sacudiendo toda su bolsa como si fuera un tarro de galletas vacío en la Chatrier. Yo estaba como, '¿Qué estás haciendo? ... Siempre la estaré molestando por mucho tiempo. Nunca había visto a alguien (la número 2) en el mundo con la bolsa vacía. Eso fue increíble", comentó Tiafoe, quien el martes competiría contra Lorenzo Musseti en cuartos de final.

Tiafoe enfatizó que dichos momentos son significativos porque demuestran que, a fin de cuentas, todos son humanos y que los errores pueden suceder, ya sea con el equipo o en otros aspectos. "Ese fue un momento divertido, especialmente porque ella intenta ser la Señora Madura. Estoy contento de que le haya pasado a ella. Espero que vuelva a suceder", dijo Tiafoe.

Gauff, tras su victoria contra la rusa Ekaterina Alexandrova (20° preclasificada), se vio forzada a aceptar las burlas. "Literalmente le dije: 'De ti, lo esperaba. De ti es aceptable, pero que me pase a mí ...' Porque me considero profesional, usualmente tengo respuestas rápidas. No me gusta perder discusiones", explicó Gauff después de ganar 6-0, 7-5.

"Pero esa vez solo tuve que admitirlo. Aprendí que no podía decir nada, especialmente después de haberla molestado tanto por eso", confió Gauff. Reconoció que ella misma cometió el mismo error en un escenario aún más importante, añadiendo: "Lección aprendida, espero que no me vuelva a pasar".

Respecto al apodo de "Señora Madura", que surgió por su comportamiento en la cancha y fuera de ella desde su aparición en Wimbledon a los 15 años, Gauff comentó que escucha ese tipo de comentarios con frecuencia.

"Definitivamente he sentido que, como juvenil, era más madura que algunos de mis compañeros. No sé por qué. Desde pequeña, siempre fui la primera en llegar a clase. Recuerdo que una vez recibí una amonestación en la escuela y fue el peor día de mi vida. Me gusta ser un buen ejemplo, especialmente porque tengo dos hermanos menores y siento que debo ser ese modelo a seguir", concluyó Gauff.