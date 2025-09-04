FOTO: Cinco boxeadoras francesas se perderán el mundial por plazo de nuevas pruebas de sexo

PARÍS (AP) — Cinco boxeadoras francesas se perdieron los campeonatos mundiales que comenzaron el jueves en Inglaterra debido a complicaciones con las nuevas pruebas de sexo que fueron obligatorias tras el revuelo durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

El equipo francés expresó "con asombro e indignación" que sus boxeadoras no pudieron competir tras no cumplir con el plazo para obtener los resultados de las pruebas en Inglaterra. Este tipo de pruebas están prohibidas en estas circunstancias deportivas en Francia por una ley que protege la privacidad de las mujeres.

World Boxing anunció su política de pruebas obligatorias el 30 de mayo como respuesta a la controversia del año pasado en París, donde Imane Khelif de Argelia y Lin Yu-ting de Taiwán ganaron medallas de oro en medio de una campaña para poner en duda su elegibilidad.

Las boxeadoras ahora deben someterse a una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o a una prueba de detección genética equivalente para determinar su sexo al nacer.

El nuevo organismo rector del boxeo —que no estuvo involucrado en los Juegos Olímpicos de París y fue reconocido provisionalmente por el COI en febrero— sugirió que la federación francesa fue responsable de no cumplir con el plazo antes del mundial en Liverpool.

“Es muy decepcionante para las boxeadoras que algunas federaciones nacionales no hayan podido completar este proceso a tiempo”, indicó World Boxing el jueves en un comunicado.

“La organización ha dejado claro que las pruebas serán responsabilidad de las federaciones nacionales, ya que tienen los vínculos más cercanos y el mayor acceso a sus boxeadoras y están en la mejor posición para gestionar el proceso de pruebas”.

La federación francesa de boxeo dijo que se le informó que esperara los resultados “dentro de las 24 horas y que, por lo tanto, podríamos, sin falta, presentarlos al registrar a nuestras boxeadoras”.

Las cinco boxeadoras excluidas fueron Romane Moulai, Wassila Lkhadiri, Melissa Bounoua, Sthélyne Grosy y Maëlys Richol.

Richol compartió en su página de Instagram un mensaje de Estelle Mossely, excandidata a la presidencia de la federación francesa de boxeo, pidiendo la dimisión de los responsables.

Khelif tampoco compitió en Liverpool tras no obtener un fallo provisional urgente del Tribunal de Arbitraje Deportivo en su apelación más amplia contra el mandato de pruebas de World Boxing.