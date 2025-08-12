Cierran aeropuerto de Ciudad de México por lluvias en menos de 24 horas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El aeropuerto de la Ciudad de México volvió a suspender sus actividades la madrugada del martes debido a intensas lluvias que inundaron parte de la principal terminal aérea de la capital.

La paralización ocurrió a menos de 24 horas de otro cierre temporal por lluvias que dispusieron las autoridades aeronáuticas y que afectó a un centenar de vuelos y a casi 15.000 pasajeros.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) indicó en un comunicado que desde las 2:13 de la mañana se suspendieron los aterrizajes y despegues mientras se trabaja para remover el agua pluvial acumulada en el área operativa.

Entre el domingo y el lunes se presentó una situación similar en la terminal aérea tras unas fuertes precipitaciones que se prolongaron por varias horas y que alcanzaron en el aeropuerto 57 milímetros, según informaron las autoridades capitalinas.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, señaló que el domingo en el Zócalo, la principal plaza de la capital, las lluvias alcanzaron 84,5 milímetros, lo que representó un récord histórico que superó el registro de 1952 cuando las precipitaciones en esa zona fueron de 67 milímetros.

“En 20 minutos cayeron 50 milímetros (de lluvia), es decir, en muy poco tiempo hubo una concentración muy grande de precipitación pluvial que provocó muchos problemas”, dijo el lunes Brugada a la prensa.