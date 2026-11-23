FOTO: Comisión Europea advierte a usuarios de EU Academy sobre filtración de datos en ciberataque con IA

BRUSELAS (AP) — La Comisión Europea emitió el lunes un aviso a los usuarios de uno de sus portales, alertando sobre la filtración de datos personales en un significativo ciberataque impulsado por inteligencia artificial que tuvo lugar el mes pasado. El ataque afectó al sitio web de EU Academy, el cual ofrece cursos e información sobre las políticas del bloque de 27 países a quienes no forman parte de las instituciones de la Unión Europea.

El portavoz de la Comisión, Thomas Regnier, indicó que el alcance preciso de la filtración aún está siendo investigado como una medida de precaución. Entre los datos comprometidos se encontraban nombres y direcciones de correo electrónico, aunque no se especificó cuántas personas se vieron afectadas.

La Comisión confirmó que tuvo conocimiento de los primeros incidentes relacionados con sus bases de datos el 22 de octubre y que sus expertos en ciberseguridad implementaron "medidas preventivas" para mitigar los daños. Sin embargo, Regnier no pudo confirmar si la campaña cibernética, que ha durado un mes, se encuentra bajo control.

"Mientras la investigación continúe, no haré ninguna declaración concluyente sobre en qué punto estamos", manifestó Regnier. Un mensaje en el sitio de la Academia de la Unión Europea informó que se había deshabilitado el acceso y se habían tomado acciones para contener el incidente y limitar su impacto. Se instó a los usuarios a estar atentos a correos electrónicos sospechosos o no solicitados, así como a evitar compartir información personal con quienes se pongan en contacto con ellos en relación con el sitio o sus actividades.

La agencia CERT-EU, encargada de supervisar la seguridad digital de las instituciones de la Unión Europea, que emplean a alrededor de 40.000 personas solo en Bruselas, había alertado previamente sobre amenazas vinculadas a una herramienta de inteligencia artificial llamada ARTEX. Aunque esta fue diseñada para identificar vulnerabilidades en sistemas digitales, se ha asociado con ataques recientes a nivel mundial.

La agencia evaluó que es "altamente probable" que ARTEX se haya utilizado en actividades maliciosas en su ámbito. No obstante, no se ha confirmado ningún ataque específico contra la Comisión. "Creemos que la disponibilidad pública de ARTEX probablemente acelerará su adopción por parte de actores de amenazas, lo que resultará en ataques automatizados más frecuentes, rápidos y escalables, con una mayor tasa de éxito", advirtió la agencia.