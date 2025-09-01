Choque de vehículos blindados en Haití deja dos muertos y ocho policías kenianos heridos.

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Un choque que involucró dos vehículos blindados en la capital de Haití dejó al menos dos muertos y ocho policías de Kenia heridos, informaron las autoridades.

Uno de los fallecidos y todos los heridos formaban parte de una misión respaldada por la ONU que combate contra las pandillas en el problemático país caribeño. La otra víctima mortal era un civil, según un comunicado del portavoz de la misión, Jack Ombaka.

Tres de los heridos se encontraban en estado grave y fueron trasladados por aire a la vecina República Dominicana para recibir tratamiento, indicaron las autoridades.

El choque se registró el domingo por la noche en la ruta Kenscoff-Pétion-Ville en las afueras de la capital, Puerto Príncipe. Ombaka señaló que sucedió cuando uno de los vehículos blindados que remolcaba a otro averiado se descompuso.

Esto elevó a tres el número de policías kenianos muertos en Haití desde que comenzó la misión hace más de un año. Uno fue asesinado en un ataque de pandillas y otro sigue desaparecido y se presume muerto.