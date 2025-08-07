En vivo

Mundo

Chelsea: Levi Colwill se somete a cirugía de ligamento cruzado anterior

El defensor del Chelsea, Levi Colwill, se somete a cirugía tras un desgarro del ligamento cruzado anterior y podría perderse gran parte de la próxima temporada, anunció el club.

07/08/2025 | 17:57Redacción Cadena 3

FOTO: Chelsea: Levi Colwill se somete a cirugía de ligamento cruzado anterior

LONDRES (AP) — El defensor Levi Colwill podría perderse gran parte de la próxima temporada de Chelsea después de someterse el jueves a una cirugía por un desgarro del ligamento cruzado anterior.

Colwill, un central de 22 años, fue un pilar en las alineaciones de Enzo Maresca la temporada pasada. Sufrió la lesión de rodilla a principios de esta semana durante un entrenamiento de pretemporada, informó el club de la Liga Premier.

Levi comenzará ahora su recuperación y será apoyado por el departamento médico del club en Cobham durante su fase de rehabilitación”, dijo Chelsea en un comunicado.

El internacional inglés fue titular en 35 partidos de la Premier la temporada pasada, logrando la clasificación a la Liga de Campeones. También fue clave para la conquista del título del Mundial de Clubes, encargándose de anular a Ousmane Dembélé, el delantero del Paris Saint-Germain en la final, y anteriormente el título de la Conference League de la UEFA.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Levi Colwill? Se sometió a una cirugía por un desgarro del ligamento cruzado anterior.

¿Quién es Levi Colwill? Un defensor central de 22 años que juega para Chelsea y la selección de Inglaterra.

¿Cuándo se realizó la cirugía? El jueves, tras sufrir la lesión a principios de esta semana.

¿Dónde está recuperándose? En Cobham, bajo el cuidado del departamento médico de Chelsea.

¿Por qué es importante esta cirugía? Podría hacer que pierda gran parte de la próxima temporada.

[Fuente: AP]

