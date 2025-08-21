En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Chelsea busca vender a Jackson y Nkunku en el cierre del mercado de pases

Chelsea descartó a Nicolas Jackson y Christopher Nkunku en la previa al partido de Liga Premier. La decisión llega mientras el club busca deshacerse de ambos en el cierre del mercado de pases 2025.

21/08/2025 | 09:23Redacción Cadena 3

FOTO: Chelsea descarta a Jackson y Nkunku al buscarles salida en el mercado de pases

LONDRES (AP) — Nicolas Jackson y Christopher Nkunku fueron descartados por Chelsea para el partido de la Liga Premier el viernes en West Ham, ya que el club buscó deshacerse de los delanteros en los últimos días del mercado de pases.

Chelsea fichó a un par de centrodelanteros, João Pedro y Liam Delap, por lo que Jackson y Nkunku parecieron haber quedado en un segundo plano con el entrenador Enzo Maresca.

Jackson estuvo disponible tras purgar una suspensión por el empate 0-0 contra Crystal Palace el domingo en la primera fecha de la Premier.

“Pero no va a ser parte del equipo, porque como ya hemos dicho, tenemos dos delanteros en esa posición y también sabemos que algo podría suceder antes de que cierre la ventana de transferencias”, dijo Maresca.

Maresca indicó que la misma situación se aplicó al francés Nkunku, quien firmó un contrato de seis años en 2023 pero ha disputado pocos partidos. El contrato del senegalés Jackson con Chelsea fue hasta 2033.

El lateral izquierdo Ben Chilwell y el extremo Raheem Sterling se entrenaron diferenciados al primer equipo, dijo Maresca, y están “esperando alguna solución” en el mercado.

Lectura rápida

¿Qué jugadores descartó Chelsea?

Chelsea descartó a Nicolas Jackson y Christopher Nkunku para el próximo partido de Liga Premier.

¿Cuándo fue la decisión de Chelsea?

La decisión se tomó mientras se acerca el cierre del mercado de pases, el viernes.

¿Por qué quedan fuera de la convocatoria?

La inclusión de João Pedro y Liam Delap en el equipo dejó a Jackson y Nkunku sin lugar.

¿Cuál es la situación contractual de los jugadores?

Jackson tiene contrato hasta 2033 y Nkunku firmó por seis años en 2023, pero ha disputado pocos partidos.

¿Qué otros jugadores están en la misma situación?

Ben Chilwell y Raheem Sterling también se entrenaron diferenciados, a la espera de soluciones en el mercado.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho