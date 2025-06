Champ lidera el Abierto de Canadá mientras McIlroy se despide del torneo

CALEDON, Canadá (AP) — En una jornada inesperada, Rory McIlroy, reciente campeón del Masters, fue eliminado del Abierto de Canadá el viernes, tras registrar su peor ronda en casi un año. Mientras tanto, Cameron Champ tomó el mando del torneo con una ventaja de dos golpes, preparándose para el fin de semana en el último evento previo al Abierto de Estados Unidos.

El chileno Cristóbal del Solar, que había sorprendido con un gran rendimiento el día anterior al anotar un 61 y compartir la punta, se rezagó con una tarjeta de 71 golpes, quedando en total de ocho bajo par.

Champ lo supera por cuatro golpes.

McIlroy enfrentó dificultades y terminó su ronda con un 78, equivalente a ocho sobre par, lo que complicó todavía más su posición en el Torneo. En el quinto hoyo sufrió un cuádruple bogey, una situación crítica que lo llevó a registrar su peor tarjeta desde que también anotó 78 en la primera ronda del Abierto Británico el año anterior.

El golfista norirlandés también anotó un doble bogey en el hoyo 11, acumulando un total de cuatro bogeys y solo dos birdies. En declaraciones posteriores, McIlroy expresó su frustración: “Por supuesto que me preocupa. No deseas hacer puntuaciones tan altas como la que hice hoy. Aun así, llegué aquí con un nuevo driver, pensando que sería útil para resolver algunos problemas desde el tee, pero no resultó así”.

Con un total de nueve sobre par, McIlroy, quien ha ganado el Abierto de Canadá en dos ocasiones, se encontraba a 21 golpes de Champ, quien mostró un gran nivel en el Campo Norte del TPC Toronto en Osprey Valley, que ha estado dificultado por la lluvia.

“Obviamente, yendo a Oakmont la próxima semana, lo más importante es acertar en los fairways”, añadió McIlroy, visualizando su próximo desafío. “Sigo buscando esa pieza que me falta desde el tee”.

En contraste, Champ logró mantener la consistencia con cuatro birdies en su ronda de 68, habiendo abierto el torneo con un notable 62. Actualmente, se encuentra en 12 bajo par y no ha cometido ningún bogey en sus primeros 36 hoyos.

“El terreno se ha endurecido un poco, pero sigue siendo similar a lo de ayer”, comentó Champ sobre las condiciones del campo. “Siento que los fairways se endurecieron un poco y los greens están bien, similares a como estaban ayer”.