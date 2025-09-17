En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Caso Madeleine McCann: liberaron en Alemania al principal sospechoso

Christian Brueckner, de 49 años, quedó bajo vigilancia electrónica.

17/09/2025 | 06:20Redacción Cadena 3

FOTO: Madeleine McCann y Christian Brüeckner.

SEHNDE, Alemania (AP) — Un hombre alemán que está siendo investigado por la desaparición de la niña británica Madeleine McCann hace 18 años fue liberado de prisión el miércoles después de cumplir su condena en un caso no relacionado, según informó la policía.

El hombre, identificado por los medios como Christian Brückner, cumplía una condena de siete años derivada de su condena en 2019 por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en Portugal.

Salió de la prisión en Sehnde, cerca de Hannover en el norte de Alemán, este miércoles por la mañana.

Según información de la revista Der Spiegel, las autoridades alemanas cancelaron el pasaporte de Brueckner: estará bajo vigilancia electrónica, deberá declarar un domicilio conocido y necesitará autorización previa para abandonar su residencia.

Lectura rápida

¿Quién? Un hombre alemán llamado Christian Brückner.

¿Qué? Quedó libre tras cumplir condena en prisión.

¿Cuándo? El miércoles de esta semana, 17 de septiembre de 2025.

¿Dónde? En Sehnde, cerca de Hannover, Alemania.

¿Por qué? Cumplió su condena por un caso de violación no relacionado.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho