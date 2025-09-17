Caso Madeleine McCann: liberaron en Alemania al principal sospechoso
Christian Brueckner, de 49 años, quedó bajo vigilancia electrónica.
17/09/2025 | 06:20Redacción Cadena 3
FOTO: Madeleine McCann y Christian Brüeckner.
SEHNDE, Alemania (AP) — Un hombre alemán que está siendo investigado por la desaparición de la niña británica Madeleine McCann hace 18 años fue liberado de prisión el miércoles después de cumplir su condena en un caso no relacionado, según informó la policía.
El hombre, identificado por los medios como Christian Brückner, cumplía una condena de siete años derivada de su condena en 2019 por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en Portugal.
Salió de la prisión en Sehnde, cerca de Hannover en el norte de Alemán, este miércoles por la mañana.
Según información de la revista Der Spiegel, las autoridades alemanas cancelaron el pasaporte de Brueckner: estará bajo vigilancia electrónica, deberá declarar un domicilio conocido y necesitará autorización previa para abandonar su residencia.
Lectura rápida
¿Quién? Un hombre alemán llamado Christian Brückner.
¿Qué? Quedó libre tras cumplir condena en prisión.
¿Cuándo? El miércoles de esta semana, 17 de septiembre de 2025.
¿Dónde? En Sehnde, cerca de Hannover, Alemania.
¿Por qué? Cumplió su condena por un caso de violación no relacionado.
[Fuente: AP]