Mundo

Canadá igualará exenciones de aranceles punitivos de EEUU, dice funcionario canadiense

Canadá anunció la eliminación de aranceles de represalia, igualando las exenciones arancelarias de Estados Unidos para productos bajo el acuerdo comercial T-MEC, según un funcionario del gobierno.

22/08/2025 | 13:01Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

TORONTO (AP) — Canadá eliminó los aranceles de represalia para igualar las exenciones arancelarias de Estados Unidos para los productos cubiertos bajo el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, informó el viernes un funcionario del gobierno familiarizado con el asunto.

El funcionario afirmó que Canadá incluiría la excepción que Estados Unidos tiene sobre los productos canadienses bajo el acuerdo de libre comercio de 2020, que protege a la gran mayoría de los productos de los aranceles punitivos.

El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para revelar públicamente la medida antes del anuncio que se espera ofrezca el primer ministro canadiense Mark Carney.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué anunció Canadá? Canadá eliminará los aranceles de represalia para igualar las exenciones arancelarias de Estados Unidos.

¿Quién dio la información? Un funcionario del gobierno canadiense familiarizado con el asunto proporcionó la información.

¿Cuándo se informó sobre el anuncio? La información fue comunicada el viernes previo al anuncio del primer ministro canadiense.

¿Por qué se eliminan los aranceles? Para igualar las exenciones arancelarias de Estados Unidos bajo el acuerdo de libre comercio.

¿Qué acuerdo afecta esta medida? El acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

[Fuente: AP]

