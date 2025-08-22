Canadá igualará exenciones de aranceles punitivos de EEUU, dice funcionario canadiense
Canadá anunció la eliminación de aranceles de represalia, igualando las exenciones arancelarias de Estados Unidos para productos bajo el acuerdo comercial T-MEC, según un funcionario del gobierno.
TORONTO (AP) — Canadá eliminó los aranceles de represalia para igualar las exenciones arancelarias de Estados Unidos para los productos cubiertos bajo el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, informó el viernes un funcionario del gobierno familiarizado con el asunto.
El funcionario afirmó que Canadá incluiría la excepción que Estados Unidos tiene sobre los productos canadienses bajo el acuerdo de libre comercio de 2020, que protege a la gran mayoría de los productos de los aranceles punitivos.
El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para revelar públicamente la medida antes del anuncio que se espera ofrezca el primer ministro canadiense Mark Carney.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
