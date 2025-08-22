Camión cisterna con petróleo se vuelca y crudo cae a río que alimenta a un tercio de capital de Perú

LIMA (AP) — Un camión que transportaba petróleo se volcó el viernes en una vía junto al río Rímac, que parte en dos a la capital de Perú, provocando que el crudo cayera sobre las aguas del afluente.

El jefe de la Defensa Civil del municipio de Huarochirí, Alfredo Cortabrazo, dijo a la radio local RPP que el camión cisterna se volcó a la altura de Huallatupe, a unos 78 kilómetros al este de Lima. Las televisoras locales mostraron cómo el crudo de color negro brillante caía sobre el río Rímac, cuyas aguas son tratadas para luego alimentar a un tercio de la población capitalina.

En un comunicado, la empresa estatal que brinda el agua potable y el alcantarillado en Lima (Sedapal) anunció que cerró las compuertas de dos plantas de tratamiento de agua “para evitar el ingreso de posibles contaminantes”, una acción que no pone en riesgo “la continuidad del abastecimiento de agua”.

También indicó que se viene “incrementando el uso de carbón activado en el proceso de potabilización, técnica que permite retener sustancias orgánicas, con lo cual aseguramos que el agua potable, continúe con sus altos estándares de calidad”. Lima y el puerto de El Callao tienen 12 millones de habitantes. Un tercio de este total reciben agua del río Rímac.

Sedapal dijo que equipos especializados de la Autoridad Nacional del Agua y la agencia de evaluación ambiental trabajaban para conocer “si hay afectación al recurso hídrico en el río Rímac”.

El Rímac, una palabra en lengua quechua que significa “el que habla”, es el principal río que trae agua a la desértica capital de Perú. Existen más de 700 puntos de contaminación en su recorrido de 160 kilómetros, entre ellos, residuos de minas abandonadas, coliformes fecales y basura, según datos oficiales.