FOTO: Burger conecta jonrón en la 10ma y Rangers rompen racha de cuatro derrotas al vencer a Diamondbacks

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Jake Burger conectó un sencillo impulsor como emergente en la décima entrada y los Rangers de Texas pusieron fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas al superar el lunes 7-6 a los Diamondbacks de Arizona.

Burger disparó un lanzamiento de 99,4 mph de Andrew Saalfrank (0-1) contra la pared del jardín izquierdo para finalizar el juego. Sam Haggerty, el corredor automático que había avanzado a tercera con el elevado de Marcus Semien, anotó la carrera ganadora.

Rowdy Tellez empató el juego cuando conectó un jonrón al inicio de la parte baja de la novena.

Phil Maton (2-3), quien obtuvo su primera victoria con Texas como el quinto relevista después de que el abridor Nathan Eovaldi tuvo dificultades, retiró a los tres bateadores que enfrentó en la décima.

Los Rangers superaron un déficit de 5-0 después de que Arizona conectara tres de sus cuatro jonrones contra Eovaldi, quien había tenido un récord de 6-0 con una efectividad de 0.47 en sus seis aperturas anteriores desde principios de julio. El veterano derecho terminó sin decisión después de permitir máximos de temporada de cinco carreras y ocho hits en cinco entradas.

Corbin Carroll y Geraldo Perdomo conectaron jonrones de dos carreras en la tercera entrada, un episodio después del jonrón solitario del novato Tyler Locklear. Blaze Alexander conectó un cuadrangular en la sexta y Arizona, que había ganado sus últimos tres juegos, lideraba 6-1.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 4-0 con una anotada, Geraldo Perdomo de 5-2 con una anotada y dos remolcadas. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 5-0.

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-1.