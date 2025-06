Brasil brilla en el Mundial de Clubes con cuatro equipos en octavos de final

Una notable potencia ha emergido en el Mundial de Clubes: Brasil.

Los recientes campeones de la Copa Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Botafogo y Fluminense, lograron su paso a los octavos de final. Cada uno de ellos presentó una dura batalla contra los poderosos clubes de Europa, generando euforia entre los hinchas en su país.

Un nuevo optimismo brota entre los torcedores brasileños tras años de decepciones frente a equipos europeos en competiciones de la FIFA.

Flamengo y Palmeiras lideraron sus grupos: Flamengo sorprendió 3-1 a Chelsea, siendo el primer club en avanzar a la etapa de eliminación directa. Botafogo, al sorprender al flamante campeón europeo Paris Saint-Germain, junto a Fluminense, se clasificó como segundo.

Jhon Arias, extremo derecho de Fluminense, expresó: “Nuestro primer objetivo eran los octavos de final, pero no es el objetivo final”.

Las expectativas de los cuatro clubes brasileños son comparables para la próxima fase.

Botafogo y Palmeiras se medirán el sábado, garantizando al menos un club brasileño en los cuartos de final. Flamengo enfrentará el domingo al Bayern Múnich y Fluminense chocará el lunes con el Inter de Milán.

El Corinthians fue el último equipo brasileño en conquistar el título mundial de clubes, superando a Chelsea en 2012. En aquel entonces, el torneo era considerablemente más chico que la actual competicion de 32 equipos que reúne a clubes de cinco continentes.

Renovado optimismo

Botafogo, como campeón reinante de la Libertadores, logró la mayor sorpresa de la fase de grupos al vencer al PSG. Antes del partido, los seguidores brasileños y especialistas en fútbol temían un dominio del equipo francés sobre el carioca, que había tenido un año irregular.

“Botafogo fue el equipo que mejor nos defendió en toda la temporada, tanto en nuestra Liga como en la Champions”, declaró Luis Enrique, el entrenador del PSG.

La convivencia entre la plenitud de su temporada y el clima del torneo favoreció a los clubes brasileños. Sin embargo, entrenadores, ejecutivos y aficionados no mostraron gran optimismo previo al inicio del torneo, situación que cambió cuando los aficionados de Flamengo en Filadelfia entonaron “llegó el turno” para el Bayern Múnich tras su confirmación como rival.

“El cementerio del fútbol está lleno de favoritos. Muy pocos pueden desafiar abiertamente al PSG. ¿Se podría intentar? Tal vez, pero sería un gran riesgo en una competencia así”, comentó Renato Paiva, el director técnico de Botafogo, después de su victoria contra los campeones europeos.

La única derrota de un club brasileño durante la fase de grupos fue la del Atlético de Madrid, quien logró un gol sobre la hora para vencer a Botafogo.

Poder sudamericano

Los clubes brasileños dominan Sudamérica, coronándose campeones en las últimas seis ediciones de la Copa Libertadores, incluyendo cinco finales íntegramente brasileñas. Su hegemonía en la región se refleja en este Mundial de Clubes, donde sus rivales argentinos, Boca Juniors y River Plate, no superaron la fase de grupos.

El éxito de los brasileños se deriva en parte del talento de otros países sudamericanos, lo que ha sido evidente en el torneo.

La liga brasileña atrae a jóvenes futbolistas de la región antes de que opten por mudarse a ligas europeas en busca de mayores recompensas y prestigio. Sin embargo, algunos eligen quedarse para desarrollarse en un entorno competitivo, que anualmente presenta hasta seis contendientes serios por el título.

Giorgián de Arrascaeta, el mediocampista de Flamengo, proviene de Uruguay. Jefferson Savarino, figura de Botafogo, es venezolano. Fluminense cuenta con Arias, y Palmeiras confía en el argentino José Manuel “Flaco” López, ninguno de los cuales ha tenido la oportunidad de jugar en Europa.

“¿Por qué no?”, replicó Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, al hablar sobre la posibilidad de dirigir en Sudamérica.

“A lo largo de la historia, muchas cosas buenas en el fútbol han surgido de Sudamérica; particularmente de Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay”, agregó Guardiola.

Xabi Alonso, su contraparte del Real Madrid, apuntó que el Mundial de Clubes brinda una oportunidad para que el fútbol europeo evalúe el nivel competitivo del resto del mundo.

Alonso destacó el interés que le suscitan los clubes brasileños y River Plate: “Adaptarse es esencial, pero podemos observar equipos que no vemos a diario y son realmente buenos. Inicialmente, supusimos que sería de una manera con los europeos, y ahora hemos abierto los ojos”.

Varios entrenadores portugueses han llegado a Brasil, logrando buenos resultados. Paiva tomó las riendas de Botafogo de su compatriota Arthur Jorge, mientras que Abel Ferreira ha disfrutado de un éxito considerable desde su llegada a Palmeiras en 2020, lo que ha elevado la competitividad de los clubes brasileños.

“Me siento muy orgulloso de estar en Brasil. He tenido muchas oportunidades de irme y no las he tomado”, afirmó Ferreira.

Al preguntarle sobre la brecha entre su equipo y los clubes europeos, respondió: “Es mínima. Debemos competir”.

La fase de eliminación directa del Mundial de Clubes será el verdadero formato para evaluar su afirmación.