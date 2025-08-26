Boric aseguró que Trump socava día a día la democracia en Estados Unidos

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que lo que está haciendo el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, socava día a día la democracia en ese país, luego de la solicitud de la Casa Blanca a la Institución Smithsonian para que sus museos se ajustaran al “tono, encuadre histórico y alineación con los ideales estadounidenses”.

“¿Se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea”, escribió el mandatario chileno en su cuenta de “X”.

Y -según el informe de la agencia de noticias Xinhua- continuó: “Pero eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno del presidente Trump en Estados Unidos. La democracia en EE. UU. está siendo socavada día a día”.

Junto a su comentario, el jefe de Estado chileno compartió un artículo del periódico estadounidense The New York Times titulado “Trump dice que el Smithsonian insiste mucho en ‘lo mala que fue la esclavitud'”.

Este texto detalla que la Casa Blanca exigió a los museos de la Institución Smithsonian que ajusten cualquier contenido que considere problemático en cuanto a “tono, encuadre histórico y alineación con los ideales estadounidenses”.