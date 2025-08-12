Bombero herido al estallar incendio en centro de Salt Lake City
Un bombero resultó herido al estallar un incendio que afectó a varios negocios en el centro de Salt Lake City. El fuego fue atendido por 60 bomberos el lunes por la noche.
12/08/2025 | 09:40
FOTO: Cadena 3 Noticias
SALT LAKE CITY (AP) — Un bombero resultó herido al estallar un incendio que afectó a varios negocios en el centro de Salt Lake City, informaron las autoridades.
El bombero fue trasladado a un hospital con heridas leves tras el incendio del lunes por la noche, indicó la agencia antiincendios. El fuego afectó a varios negocios y alrededor de 60 bomberos estuvieron en el lugar.
Las cuadrillas fueron retiradas del edificio y combatieron el incendio desde afuera porque parte del edificio colapsó, explicó el jefe de bomberos Bob Silverthorne en rueda de prensa. Los edificios en el área fueron evacuados, señaló.
La causa del incendio está bajo investigación, manifestó Silverthorne.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un bombero resultó herido en un incendio que afectó varios negocios.
¿Quién estuvo involucrado? El jefe de bomberos Bob Silverthorne y alrededor de 60 bomberos respondieron al incendio.
¿Cuándo ocurrió? El incendio estalló el lunes por la noche.
¿Dónde ocurrió el hecho? En el centro de Salt Lake City.
¿Cómo se atendió la situación? Los bomberos combatieron el fuego desde afuera debido al colapso parcial del edificio.
¿Por qué es relevante? La situación causó evacuaciones y el cierre de vías en la zona.
[Fuente: AP]