Bombero herido al estallar incendio en centro de Salt Lake City

SALT LAKE CITY (AP) — Un bombero resultó herido al estallar un incendio que afectó a varios negocios en el centro de Salt Lake City, informaron las autoridades.

El bombero fue trasladado a un hospital con heridas leves tras el incendio del lunes por la noche, indicó la agencia antiincendios. El fuego afectó a varios negocios y alrededor de 60 bomberos estuvieron en el lugar.

Las cuadrillas fueron retiradas del edificio y combatieron el incendio desde afuera porque parte del edificio colapsó, explicó el jefe de bomberos Bob Silverthorne en rueda de prensa. Los edificios en el área fueron evacuados, señaló.

La causa del incendio está bajo investigación, manifestó Silverthorne.