Boluarte afirma que la isla Chinería pertenece plenamente a Perú desde hace un siglo

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, negó que su país tenga un asunto limítrofe pendiente por resolver con Colombia, al reiterar que la isla Chinería pertenece plenamente a su país y se encuentra bajo soberanía nacional desde hace más de un siglo.

“Por lo tanto, no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte”, aseguró en un Mensaje a la Nación emitido por la estatal Tv Perú, y que fue grabado desde Japón, donde cumple una visita oficial.

Boluarte expresó lo anterior, luego de que su par de Colombia, Gustavo Petro, afirmara que su país no reconoce la soberanía de Perú ni a sus autoridades en la mencionada isla, situada en la triple frontera amazónica.

En ese sentido, la jefa de Estado aprovechó para explicar que los límites territoriales están claramente definidos por el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y reconfirmados en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

Por otra parte, Boluarte saludó la respuesta firme y unitaria de las autoridades e instituciones peruanas frente a esta controversia, y al mismo tiempo pidió mantener la calma y la cohesión social ante los recientes cuestionamientos del Gobierno colombiano.

“Esa unidad y convicción de defender nuestra soberanía y nuestra democracia es fundamental. No tenemos por qué ponernos en sobresalto porque no hay motivo”, remarcó, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) también rechazó categóricamente las expresiones del presidente Petro, al considerar que desconocen la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto.

Tras subrayar que el país andino no tiene ningún diferendo limítrofe con Colombia y reiterar su vocación de paz, indicó que el desarrollo, la salud, la educación y la inversión deben ser los verdaderos ejes del diálogo regional.

En tanto, el Congreso de la República aprobó hoy por unanimidad dos mociones de respaldo al Estado peruano, reafirmando su jurisdicción sobre Santa Rosa de Loreto; estas iniciativas también rechazaron las declaraciones del mandatario colombiano. La tensión diplomática se intensificó luego de que Gustavo Petro afirmara desde la ciudad colombiana de Leticia que Colombia no reconoce la soberanía del Perú ni a sus autoridades en la isla, situada en la triple frontera amazónica.

Según Petro, la asignación de dicho territorio debe ser discutida nuevamente en una comisión binacional o, en su defecto, en tribunales internacionales.