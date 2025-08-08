Bielorrusia: periodista condenado a 10 años de prisión por traición y secretos de Estado
Un periodista bielorruso fue sentenciado a 10 años de prisión por traición y revelar secretos de Estado, en un contexto de represión gubernamental a la libertad de prensa y tras protestas masivas.
08/08/2025 | 12:24Redacción Cadena 3
FOTO: En medio de represión, sentencian a 10 años de prisión a periodista en Bielorrusia por traición
TALLIN, Estonia (AP) — Un periodista bielorruso fue condenado por traición y por revelar secretos de Estado y fue sentenciado a 10 años de prisión tras un juicio a puerta cerrada, reportó el viernes un grupo de medios de noticias en la víspera del quinto aniversario de unas elecciones polémicas que mantuvieron en el poder al presidente Alexander Lukashenko y desataron protestas masivas.
Danil Palianski, quien trabajó para varias agencias de noticias independientes, fue sentenciado el 25 de julio, pero el resultado del juicio apenas se reveló el viernes por la Asociación de Periodistas de Bielorrusia. Además de la sentencia de prisión, Palianski fue multado con el equivalente a unos 7.000 dólares.
“Bielorrusia ya se ha convertido en el agujero negro de Europa, donde las personas son juzgadas por palabras y pensamientos”, afirmó Andrei Bastunets, líder de la Asociación.
Palianski, quien fue detenido en septiembre, es uno de los 37 periodistas que permanecen encarcelados en Bielorrusia.
Su encarcelamiento es parte de una represión sostenida contra los críticos del gobierno tras las protestas masivas sin precedentes que siguieron a las elecciones del 9 de agosto de 2020. Grupos de derechos humanos afirman que las autoridades han arrestado a más de 65.000 personas, y cientos de miles más han huido del país por temor a la persecución.
Hay alrededor de 1.187 presos políticos en Bielorrusia, incluido el laureado con el Premio Nobel de la Paz y activista por la paz Ales Bialiatski, según el grupo de derechos humanos Viasna, que él fundó.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el periodista bielorruso? El periodista Danil Palianski fue condenado a 10 años de prisión por traición y revelar secretos de Estado.
¿Cuándo fue la sentencia? La sentencia fue dictada el 25 de julio, pero se dio a conocer el 8 de agosto.
¿Quién es el líder de la Asociación de Periodistas? El líder de la Asociación es Andrei Bastunets.
¿Qué contexto rodea esta condena? La condena se desarrolla en un contexto de represión contra los críticos del gobierno tras las elecciones controvertidas de 2020.
¿Cuántos periodistas están encarcelados actualmente en Bielorrusia? Actualmente hay 37 periodistas encarcelados en Bielorrusia.
[Fuente: AP]