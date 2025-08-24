Ben-Tasgal: hablar de un genocidio en Gaza es "repetir la narrativa de Hamás"

Gabriel Ben-Tasgal, especialista en antisemitismo y geopolítica de Medio Oriente, pasó por Cadena 3 para ofrecer su mirada sobre un conflicto que, según sostiene, no empezó el 7 de octubre de 2023, sino mucho antes: en 1979, con el triunfo de la revolución islámica en Irán. Autor de varios libros y con una trayectoria marcada por la investigación académica y la experiencia personal de vivir bajo la amenaza constante de la violencia en la región, su voz se ha convertido en referencia para intentar descifrar los laberintos políticos y religiosos del Medio Oriente.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En la entrevista, Ben-Tasgal aseguró que “Irán está detrás de la guerra entre Israel y Hamás”, al financiar y entrenar a milicias como Hizbolá en Líbano o los hutíes en Yemen, además de inyectar millones de dólares al movimiento palestino. Ese respaldo, afirma, se debilitó tras la respuesta militar israelí y la presión internacional. "El eje iraní se ha debilitado, y eso es una buena noticia para América Latina", dijo, aunque advirtió que el régimen de Teherán sigue reprimiendo brutalmente a su propia población.

Respecto a la guerra en Gaza, Ben-Tasgal fue categórico frente a una de las acusaciones más repetidas en foros internacionales: el supuesto genocidio cometido por Israel. "Para que haya genocidio se necesitan tres condiciones: intención, pruebas y la creación deliberada de una situación de exterminio. Israel tiene la capacidad bélica para hacerlo, pero no la intención", subrayó. Y añadió: Hablar de genocidio "es repetir lo que dice Hamás", que "utiliza a la población civil como escudo humano".

El especialista no esquivó las críticas que líderes como Emmanuel Macron o Pedro Sánchez han lanzado contra Israel. "Países que en su historia cometieron genocidios, como España o Francia, tienden a proyectar sus culpas sobre otros. No todos somos como ellos", disparó.

Ben-Tasgal también analizó el resurgir del antisemitismo a nivel global, que hoy muta en la forma del antisionismo y se alimenta de discursos políticos y mediáticos. “El antisemitismo tiene una capacidad especial para adaptarse. Hoy lo promueven sectores de extrema izquierda, cierta inmigración con tradición antisemita y algunos medios de comunicación europeos. Cuando alguien dice que no es antisemita sino antisionista, en realidad está discriminando al derecho del pueblo judío a tener un Estado", señaló.

Sobre Argentina, celebró las leyes vigentes para combatir el antisemitismo, pero alertó sobre la presencia iraní en la región, desde medios como Hispan TV (canal iraní) hasta vínculos con movimientos sociales y el narcotráfico. También advirtió que, por su historia de atentados y su fuerte comunidad judía, nuestro país podría volver a ser un blanco de ataques.

La conversación no evitó la política internacional. De Donald Trump destacó que es percibido en Medio Oriente como "un sheriff creíble, capaz de premiar y castigar sin medias tintas", mientras que de Benjamín Netanyahu dijo que "debería haber renunciado el 7 de octubre, pero hoy sigue siendo el líder que muchos israelíes consideran más sólido frente a la presión extranjera". También describió cómo se percibe a Javier Milei en Israel.

Con un estilo directo, Ben-Tasgal dejó una reflexión sobre el rol del periodismo en medio de la guerra: En este conflicto, aseguró, muchos repiten sin cuestionar lo que dice Hamás. "En ninguna otra guerra aceptaríamos como fuente confiable a un grupo yihadista. Pero en Medio Oriente, ocurre", sostuvo.





Mirá la entrevista completa.





