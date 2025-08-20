Barack Obama respalda ajustes al mapa legislativo de California ante maniobras de Texas

El expresidente estadounidense Barack Obama se involucró en los esfuerzos de redistribución de distritos a mitad de década, diciendo que estuvo de acuerdo con la respuesta del gobernador de California, Gavin Newsom, para alterar los mapas legislativos de su estado.

Esta decisión se produjo a raíz de los esfuerzos de redistribución de Texas promovidos por el presidente Donald Trump, destinados a fortalecer la posición de los republicanos en las elecciones del próximo año.

Obama afirmó: “Creo que el enfoque del gobernador Newsom es un enfoque responsable. Él dijo que esto va a ser responsable. No vamos a intentar maximizarlo completamente”. Estas declaraciones fueron realizadas durante una recaudación de fondos el martes en Martha’s Vineyard, Massachusetts, según extractos obtenidos por The Associated Press. “Sólo lo haremos si y cuando Texas y/o otros estados republicanos comiencen a realizar estas maniobras. De lo contrario, esto no entra en vigor”.

Aunque señaló que “la manipulación política de distritos” no es su “preferencia”, Obama manifestó que, si los demócratas “no responden de manera efectiva, entonces esta Casa Blanca y los gobiernos estatales controlados por republicanos de todo el país no se detendrán, porque no parecen creer en esta idea de una democracia inclusiva y expansiva”.

Según los organizadores, el evento recaudó 2 millones de dólares para el Comité Nacional de Redistribución de Distritos Demócrata y sus afiliados. También asistieron la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y Eric Holder, exsecretario de Justicia de Obama y actual director del grupo.

Los comentarios de Obama surgieron mientras los legisladores de Texas regresaban a Austin, renovando un acalorado debate sobre un nuevo mapa congresional que crea cinco nuevos escaños potenciales para los republicanos. Este plan fue el resultado de la presión de Trump, ansioso por evitar una derrota en las elecciones de mitad de periodo que podría privar a su partido del control de la Cámara de Representantes.

Los legisladores demócratas de Texas retrasaron una votación durante 15 días al abandonar el estado en protesta, privando a la Cámara de Representantes de suficientes miembros para hacer negocios. Impulsados por la situación en Texas, gobernadores demócratas, incluido Newsom, consideraron formas de fortalecer la posición de su partido mediante la redefinición de las líneas de los distritos de la Cámara de Representantes federal, cinco años después del censo.

En California, donde los votantes en 2010 otorgaron el poder de dibujar mapas legislativos a una comisión independiente, los demócratas propusieron un plan que podría aumentar en cinco los escaños de su partido en la Cámara de Representantes federal.

Esto se realizaría en un intento por ganar el control del Congreso el próximo año. Si los votantes aprueban la propuesta en noviembre, el plan podría casi eliminar a los miembros republicanos de la cámara baja en el estado más poblado del país.

Una audiencia sobre esa medida se convirtió en una discusión acalorada cuando un legislador republicano se enfrentó con los demócratas, y un comité votó siguiendo las líneas del partido para avanzar con el nuevo mapa legislativo. Se espera que los legisladores aprueben un mapa electoral propuesto y declaren una elección especial el 4 de noviembre para obtener la aprobación de los votantes.

Newsom y los líderes demócratas dicen que pedirán a los votantes que aprueben sus nuevos mapas solo para las próximas elecciones, devolviendo el poder de dibujar mapas a la comisión después del censo de 2030, y solo si un estado republicano avanza con nuevos mapas. Obama aplaudió ese calendario temporal.

“Y lo vamos a hacer de manera temporal porque estamos manteniendo la vista en dónde queremos estar a largo plazo”, dijo Obama, refiriéndose a la opinión de Newsom sobre el plan de California. “Creo que ese enfoque es un enfoque inteligente y medido, diseñado para abordar un problema muy particular en un momento muy particular”.

¿Qué dijo Barack Obama sobre el mapa legislativo de California? Obama apoyó el enfoque del gobernador Newsom, considerándolo un método responsable ante maniobras de otros estados.

¿Por qué se modificaron los mapas legislativos en California? Se modificaron en respuesta a la manipulación de distritos en Texas por parte de los republicanos.

¿Qué implicaciones tendría el nuevo mapa para los demócratas? Podría darles cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes federal.

¿Qué recaudación de fondos ocurrió recientemente? Se recaudaron 2 millones de dólares para el Comité Nacional de Redistribución de Distritos Demócrata y sus afiliados.

¿Cuál es la postura de Obama sobre la manipulación política de distritos? Aunque no es su preferencia, considera que se debe responder a los cambios provocados por los republicanos.