Aviones rusos ignoraron señales de pilotos de la OTAN sobre Estonia, indican autoridades

TALLIN, Estonia (AP) — Los pilotos rusos ignoraron las señales de los aviones italianos que respondieron desde la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN cuando violaron el espacio aéreo de Estonia, dijo el sábado un alto funcionario militar estonio.

La incursión de 12 minutos fue la prueba más reciente de la capacidad de la alianza para responder a las amenazas aéreas rusas luego que alrededor de 20 drones rusos ingresaron al espacio aéreo polaco el 10 de septiembre.

El Ministerio de Defensa de Rusia negó el sábado que sus aviones hayan volado hacia el espacio aéreo de Estonia, después que Tallin informara que tres aviones de combate cruzaron su territorio el viernes sin permiso.

Las autoridades estonias desestimaron la negación, señalando que la violación fue confirmada por radar y contacto visual, y sugirieron que podría ser una táctica para desviar recursos occidentales de Ucrania.

Los cazas rusos MIG-31 ingresaron al espacio aéreo estonio entre las 9:58 de la mañana y las 10:10 de la mañana hora local del viernes en el área de Vaindloo, una pequeña isla ubicada en el Golfo de Finlandia en el Mar Báltico, de acuerdo con el ejército estonio. Un comunicado del Ministerio indicó que fue la cuarta violación del espacio aéreo por parte de Rusia este año.

Aún “necesita ser confirmado” si la violación fronteriza fue deliberada o no, dijo el coronel Ants Kiviselg, comandante del Centro de Inteligencia Militar de Estonia, a The Associated Press. Independientemente, afirmó, los aviones rusos “debieron saber que estaban en el espacio aéreo (estonio)”.

Los pilotos rusos no representaron una “amenaza militar”, añadió Kiviselg.

Pero aunque reconocieron la comunicación de los pilotos italianos que volaban aviones de combate F-35, aparentemente la ignoraron y “no siguieron realmente las señales”, lo cual es en parte la razón por la que estuvieron en el espacio aéreo estonio tanto tiempo, resaltó.

“Por qué no lo hicieron, esa es una pregunta para los pilotos rusos”, dijo Kiviselg.

“Podría ser un problema grave”

Los aviones rusos provenían de un aeródromo cerca de la ciudad de Petrozavodsk, en el noroeste de Rusia, y se dirigían a Kaliningrado, el enclave ruso en el Mar Báltico, situado entre Lituania y Polonia. Fueron rastreados por dos aviones de combate finlandeses antes de ser escoltados por los dos aviones italianos, que despegaron de la Base Aérea de Ämari en Estonia y los siguieron hacia cielos internacionales, dijo Kiviselg.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el viernes diciendo a los periodistas que será informado por sus asesores sobre la incursión.

“No me gusta”, dijo, añadiendo: “No me gusta cuando eso sucede. Podría ser un problema grave, pero les informaré más tarde”.

Margus Tsahkna, ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, dijo a la AP que el incidente fue “una violación muy seria del espacio aéreo de la OTAN”. La última vez que el espacio aéreo estonio fue violado durante tanto tiempo fue en 2003, dijo, “justo antes de que Estonia se uniera a la OTAN”.

El gobierno de Estonia respondió señalando que solicitará consultas bajo el Artículo 4 del tratado de la OTAN, que permite a un miembro consultar formalmente con los aliados siempre que su integridad territorial, independencia política o seguridad estén amenazadas. Polonia también utilizó el mecanismo después que su espacio aéreo fuera violado por drones rusos y, después de eso, la OTAN lanzó su misión Centinela del Este para reforzar las defensas a lo largo de su flanco oriental.

En una publicación en X, la ministra de Defensa de Lituania, Dovile Šakaliene, sugirió que el miembro de la OTAN “Turquía dio un ejemplo” de cómo responder a tales incidentes en 2015 cuando derribó un avión de combate ruso que violó su espacio aéreo durante unos 17 segundos.

Pero esa situación fue “totalmente diferente”, dijo Hanno Pevkur, ministro de Defensa de Estonia, añadiendo que los “rusos realmente mataron a turcos”, cuando Moscú utilizó aviones de combate para atacar lo que dijeron eran grupos milicianos cerca de la frontera siria con Turquía.

Durante el incidente del viernes, Estonia y sus aliados observaron la ruta de los aviones rusos, la comunicación y la reacción de los pilotos, así como los sistemas de armas que llevaban y estaban “muy seguros de que no había necesidad de derribarlos”, dijo Pevkur.

El presidente checo Petr Pavel dijo el sábado que la OTAN debe responder adecuadamente a las violaciones rusas, incluyendo potencialmente derribar aviones rusos, reportó la Agencia de Noticias Checa. “Rusia se dará cuenta muy rápidamente de que han cometido un error y cruzado los límites aceptables. Desafortunadamente, esto está al borde del conflicto, pero ceder al mal simplemente no es una opción”, agregó Pavel.

Las autoridades estonias mantuvieron el sábado que no había necesidad de activar el Artículo 5, la cláusula de defensa colectiva de la OTAN, a pesar de las repetidas violaciones por parte de aviones y drones rusos, así como de las acusaciones de autoridades occidentales de que Moscú está librando una guerra híbrida contra Occidente, incluyendo una campaña de sabotaje, ciberataques y operaciones de influencia.

En un comunicado en línea publicado el sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus aviones de combate se mantuvieron en aguas neutrales del Mar Báltico a más de tres kilómetros (1,8 millas) de la Isla Vaindloo.

Explicó que los tres aviones MiG-31 “completaron un vuelo programado desde Karelia a un aeródromo en la región de Kaliningrado” y “no violaron las fronteras de otros Estados”.

Pevkur desestimó el comunicado, diciendo que Estonia y sus aliados de la OTAN tienen “múltiples” radares e identificación visual que confirman que los aviones rusos ingresaron al espacio aéreo del país.

Sugirió que la “causa raíz” de las violaciones aéreas, la guerra híbrida y los ciberataques era distraer la atención occidental de Ucrania.

Moscú, dijo Pevkur, podría estar tratando de provocar a las naciones de la OTAN para que envíen activos adicionales de defensa aérea a Estonia con la esperanza de que los aliados de Kiev hagan más “sobre nuestra propia defensa” y menos para apoyar a Kiev.

El periodista de The Associated Press Kostya Manenkov contribuyó a este despacho desde Tallin, Estonia.

