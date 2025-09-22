Australia reformará telecomunicaciones tras 4 muertes por fallos en emergencias

FOTO: Australia reformará las telecomunicaciones tras 4 muertes durante un fallo en llamadas de emergencia

MELBOURNE, Australia (AP) — Australia anticipó el lunes cambios en la industria de telecomunicaciones del país después de que una importante empresa no conectara cientos de llamadas de emergencia la semana pasada, un suceso que se relacionó con cuatro muertes.

Optus, la segunda compañía de telecomunicaciones más grande de Australia, culpó a una “falla técnica” el jueves pasado por 624 llamadas que no lograron conectarse con los servicios de emergencia. Mientras que los estadounidenses llaman al “9-1-1" en una emergencia, los australianos llaman al “0-0-0". Alguien murió en cuatro de esas emergencias australianas.

Optus fue multada con más de 12 millones de dólares australianos (ocho millones de dólares) por no cumplir con las normas de llamadas de emergencia durante otra interrupción de la red el 8 de noviembre de 2023.

Telstra, la compañía de telecomunicaciones más grande de Australia, fue multada con tres millones de dólares australianos (dos millones de dólares) en diciembre del año pasado por no cumplir con las normas de llamadas de emergencia durante una interrupción técnica en su centro de llamadas “0-0-0".

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, dijo el lunes que la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios, el organismo de control de la industria, estaba investigando qué salió mal la semana pasada.

“Optus y todos los proveedores de telecomunicaciones tienen obligaciones bajo la ley australiana para asegurarse de que las llamadas a los servicios de emergencia se realicen”, dijo Wells a periodistas.

“Vamos a ser considerados en nuestra respuesta, pero habrá consecuencias para Telstra y el sector de telecomunicaciones en general. Optus será responsable de este fallo”, agregó.

Stephen Rue, director ejecutivo de Optus, una subsidiaria de la compañía de telecomunicaciones Singtel, propiedad del gobierno de Singapur, se disculpó por el fallo.

“Quiero reiterar cuánto lamento la muy triste pérdida de las vidas de cuatro personas, que no pudieron comunicarse con los servicios de emergencia en su momento de necesidad”, dijo Rue en un comunicado el domingo.

“Las investigaciones iniciales muestran que parece que no se siguieron los procesos establecidos”, añadió.

Las llamadas fallaron en el Territorio del Norte y en los estados de Australia Occidental, Australia del Sur y Nueva Gales del Sur.

Un hombre de 74 años y un hombre de 49 años murieron en Perth, la capital de Australia Occidental. Una mujer de 68 años y un niño de ocho semanas murieron en Adelaida, la capital de Australia del Sur.

La Policía de Australia del Sur dijo que era “poco probable que la interrupción haya contribuido” a la muerte del niño, ya que su abuela usó inmediatamente otro teléfono para llamar a una ambulancia después de que su teléfono Optus fallara.

El primer ministro, Anthony Albanese, dijo que esperaba que Optus considerara reemplazar al director ejecutivo de la compañía.

“Habrá una investigación exhaustiva sobre esto. Claramente, el comportamiento de Optus es completamente inaceptable. Lo hemos dejado muy claro”, dijo Albanese a la Australian Broadcasting Corp. desde la ciudad de Nueva York, donde asistía a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.