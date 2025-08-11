Australia reconocerá un Estado palestino, confirma el primer ministro Albanese

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Australia reconocerá un Estado palestino, afirmó el lunes el primer ministro Anthony Albanese, sumándose a la decisión de los gobiernos de Francia, Reino Unido y Canadá.

Sus declaraciones se produjeron después de varias semanas de presión al interior de su gabinete y de muchos en Australia para reconocer un Estado palestino, en medio de las crecientes críticas de funcionarios de su gobierno sobre el sufrimiento y la situación de hambruna en Gaza. El gobierno de Australia también criticó los planes que anunció el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en los últimos días de una nueva y extensa ofensiva militar en Gaza.

Después de una reunión de gabinete, Albanese dijo a los periodistas que la decisión de Australia de reconocer un Estado palestino se formalizaría en la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo mes. El reconocimiento se basó “en los compromisos que Australia ha recibido de la Autoridad Palestina”, manifestó Albanese.

Entre los compromisos se incluyó que Hamás no tendría un papel en un gobierno palestino, la desmilitarización de Gaza y la celebración de elecciones, señaló.

“Una solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Medio y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza”, expresó Albanese.