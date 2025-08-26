Australia expulsó al embajador iraní por supuestos ataques antisemitas
Lo anunció el primer ministro australiano, Anthony Albanese. La ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, pidió a sus compatriotas que regresen.
26/08/2025 | 08:05Redacción Cadena 3
FOTO: Anthony Albanese
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, acusó este martes a Irán de dirigir ataques antisemitas en Australia y anunció que se le solicitó al embajador iraní, Ahmad Sadeghi, que abandone el país.
En una conferencia de prensa, Albanese indicó que la Organización de Inteligencia de Seguridad de Australia (ASIO) reunió pruebas creíbles de que Irán estuvo detrás de al menos dos ataques antisemitas contra la comunidad judía australiana en Sídney y Melbourne desde octubre de 2023.
“Irán ha tratado de encubrir su participación, pero la ASIO evalúa que estuvo detrás de los ataques”, afirmó.
El primer ministro agregó que la embajada de Australia en Teherán suspendió sus operaciones y que todos sus diplomáticos se encuentran a salvo en un tercer país.
Albanese además aclaró que el Gobierno de Australia no avanzará para incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la lista de organizaciones terroristas.
Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, señaló que es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que se expulsa a un embajador de Australia y pidió que los ciudadanos de este país en Irán que abandonen el país si es seguro hacerlo.
[Fuente: Noticias Argentinas]