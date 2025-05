Aumentan pronósticos de calor extremo, incendios y récords de temperatura en el planeta

Previsiones climáticas alarmantes

WASHINGTON (AP) — Las proyecciones meteorológicas indican que los próximos años traerán un calentamiento extremo, aumentando la frecuencia de fenómenos climáticos peligrosos, como olas de calor, incendios y condiciones climatológicas adversas. Esta predicción proviene de un informe conjunto elaborado por la Organización Meteorológica Mundial y la Oficina Meteorológica del Reino Unido.

Se estima que existe un 80% de probabilidad de que se registre otro año récord de temperatura global en el transcurso de los siguientes cinco años, superando el límite establecido hace una década. Natalie Mahowald, científica climática de la Universidad de Cornell, describió que el aumento gradual de las temperaturas globales impacta directamente en la vida diaria, provocando huracanes más intensos, lluvias abundantes y sequías severas. Esto, a su vez, conlleva la pérdida de vidas humanas.

Un futuro incierto

A medida que las temperaturas aumentan, Johan Rockstrom, director del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam, mencionó que uno de los efectos inevitables será la intensificación de fenómenos climáticos como olas de calor, sequías, inundaciones e incendios. Aunque la posibilidad de que la temperatura global supere 1,5 grados Celsius antes de finalizar la década es baja, las proyecciones apuntan a un incremento alarmante de 2 grados Celsius desde mediados del siglo XIX.

Las probabilidades de que durante uno de los próximos cinco años se superen los 1,5º C y de que el conjunto del lustro supere este umbral son de 86% y 70%, respectivamente. Estos cálculos provienen de más de 200 simulaciones meteorológicas realizadas por diez centros de investigación global.

Hace diez años, la probabilidad de que se superara el umbral de 1,5º C era cercana al 1%, cifra que se confirmó el año pasado. Los expertos confirmaron que un aumento de 2º C es menos probable, pero no un hecho descartable. Adam Scaife, de la Oficina Meteorológica de Reino Unido, subrayó lo impactante de esta nueva estimación y su relevancia para los objetivos del acuerdo climático de París.

A pesar de que 2024 mostró temperaturas 1,5º C superiores a los niveles preindustriales, el acuerdo climático considera un promedio de 20 años, lo que significa que aún no se ha alcanzado. Hasta ahora, el planeta se estima que se encuentra 1,4º C más cálido en comparación con la década anterior, según Chris Hewitt, director de servicios climáticos de la Organización Meteorológica Mundial.

Riesgos inminentes

Las proyecciones para los próximos cinco años prevén que las temperaturas en promedio serán 1,5° C más cálidas que los niveles preindustriales, lo que incrementará el riesgo de olas de calor severas y muertes relacionadas. Richard Betts, investigador de la Oficina Meteorológica británica, alertó sobre la posibilidad de incendios más devastadores a medida que la atmósfera más cálida deshidrata el entorno natural. Además, el deshielo en el Ártico, que avanza a un ritmo 3,5 veces mayor que el resto del mundo, elevará el nivel del mar más rápidamente.

Los científicos explicaron que el calentamiento global se asemeja a una escalera mecánica, donde los ciclos de El Niño provocan variaciones temporales en la temperatura. Sin embargo, tras cada episodio, el planeta no se enfría como ocurría anteriormente, convirtiendo así las temperaturas récord en una nueva normalidad. Rob Jackson, de la Universidad de Stanford, enfatizó la necesidad urgente de actuar ante esta situación creciente.

