Así fue el impacto devastador de un misil en el Hospital más grande de Israel

A las 7 de la mañana, el horror irrumpió en la ciudad sureña de Israel cuando un misil iraní impactó de lleno en el Hospital Soroka, el mayor centro médico de la región.

La explosión, que desató incendios y dejó graves daños estructurales, fue captada en un estremecedor video filmado por una transeúnte con su celular, a varias cuadras del lugar. Las imágenes, que recorren el mundo, muestran el instante en que el cielo se tiñe de humo y el caos se apodera de la escena.

Iran directly struck Soroka Hospital in Be’er Sheva, the main medical center that receives Israeli army casualties from Gaza. pic.twitter.com/0Ntx6yXM2G