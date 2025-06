"Irán quería matar civiles", dijo un médico del hospital alcanzando por un misil

Un misil lanzado desde Irán impactó en el Centro Médico Soroka, el único hospital de referencia del sur de Israel, ubicado en Beersheba, causando una devastación significativa en sus instalaciones.

El ataque, que no dejó víctimas fatales gracias a la preparación y los protocolos de evacuación, generó conmoción en la región y preocupación por la continuidad de los servicios médicos esenciales para casi un tercio de la población israelí, incluyendo comunidades judías, musulmanas y beduinas.

Gabriel Rosenstein, médico argentino que trabaja en el hospital desde 1991, compartió en diálogo con Cadena 3 un estremecedor relato de los momentos previos y posteriores al ataque. "El 30% o 40% de los médicos de planta son beduinos o musulmanes, y lo mismo o más aplica a enfermeras y enfermeros", explicó Rosenstein. El misil dejó un rastro de destrucción en este símbolo de convivencia. "La destrucción fue terrible. Están evaluando qué edificios siguen siendo habitables y cuáles no", afirmó.

Rosenstein relató cómo una discusión matutina con su pareja y una densa niebla le salvaron la vida. "Tuve suerte. Mi mujer se enojó conmigo porque tardé en salir, y eso evitó que llegáramos al hospital a la hora habitual", explicó. Mientras conducía hacia Soroka, el sistema de alerta de misiles, similar al usado en países con riesgo de tsunamis, activó una alarma en su teléfono. "Antes te daban media hora para llegar a un refugio, pero ahora los tiempos se acortaron", señaló, reflejando la intensidad de los ataques.

????????| AHORA: Un misil iraní impactó en el Hospital Soroka de Beersheba, en el sur de Israel. https://t.co/HfmLCyIEct pic.twitter.com/d7rCnFQj6f — Radar Austral (@RadarAustral_) June 19, 2025

El impacto del misil sorprendió a Rosenstein en pleno viaje. "Había mucha niebla, no podía parar porque me podían chocar por detrás. Me metí bajo un puente, no es gran defensa, pero algo es. Nos bajamos con un montón de gente, nos acostamos en el piso y escuchamos las explosiones", describió. Una detonación particularmente fuerte, que Rosenstein presume fue la que alcanzó Soroka, resonó en la distancia. "Es difícil distinguir si un misil hizo impacto o fue derribado, pero ese fue muy fuerte", añadió.

Tras el ataque, Rosenstein y su esposa se dirigieron al hospital, donde encontraron un escenario de caos. "Había una revolución de gente sacando fotos, filmando. Nos enteramos que, por suerte, no había muertos ni heridos", relató.

Ambulancias, equipos de salvataje del ejército y personal médico de todo el país acudieron al lugar para asistir y evaluar los daños. A pesar de la conmoción, Rosenstein fue convocado de urgencia para realizar una angioplastia coronaria a un paciente que había sufrido un infarto. "Por suerte, tenemos una sala de hemodinamia que es un refugio preparado para misiles. Operamos al rato del bombazo, todos en shock, pero la paciente salió bien", contó.

Sin embargo, la evacuación de la paciente se complicó debido a la onda expansiva del misil, que bloqueó los accesos del hospital. "Todos los pasos de salida estaban ocupados por el desastre que dejó la explosión", explicó.

Rosenstein subrayó que Beersheba y el Hospital Soroka no son objetivos militares. "Acá no hay tanques, misiles ni aviones. Es una ciudad civil y el ataque de Irán fue para matar civiles, nada más", afirmó indignado. Aunque la Cúpula de Hierro, el sistema antimisiles de Israel, proporciona cierta seguridad, no es infalible. "Si parás 24 de 25 misiles, el que cae, con una tonelada de explosivo, hace un desastre. Eso pasó ahora", lamentó.

El médico también expresó su preocupación por el futuro inmediato. "No sé qué va a pasar. El hospital no funciona, están evaluando qué servicios pueden reabrir, pero por lo que vi, estamos lejos de eso", dijo. La incertidumbre se suma a una sensación de inseguridad creciente, en contraste con la relativa protección que la Cúpula de Hierro ofrecía contra los misiles de Hamas en conflictos anteriores.

"No sé cuál será la respuesta de Israel, pero estoy seguro de que no atacará centros civiles. Hasta ahora no lo hizo, a pesar de su poderío militar", afirmó. Como argentino oriundo de Villa Crespo, Buenos Aires, Rosenstein conserva fuertes lazos con su país natal, donde aún viven su hermano, hijos, primos y la familia de su esposa.

Por último, el médico hizo un llamado a la comunidad internacional: "Espero que se termine esta amenaza, no solo para Israel, sino para todo el mundo libre y occidental. La gente no siempre ve el alcance de esto".

Entrevista de Rodolfo Barili.