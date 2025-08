Arrestan a sospechoso de múltiples asesinatos y abandono de una bebé en Tennessee

Austin Robert Drummond, de 28 años, fue arrestado por la policía de Jackson el martes, luego de ser buscado por el asesinato de cuatro miembros de una familia en el oeste de Tennessee. La detención ocurrió cerca de donde se halló a una bebé abandonada en un jardín la semana pasada.

Las autoridades alertaron a la comunidad de Jackson, ubicada a 119 kilómetros (74 millas) de la escena del crimen en Tiptonville, recomendando a los residentes permanecer en sus hogares. Esto sucedió tras un avistamiento de Drummond en un vecindario local.

Aún no se ha determinado si Drummond cuenta con un abogado que emita declaraciones sobre su situación legal. Se espera que comparezca ante la corte en Tiptonville esta semana para la lectura de cargos.

El sospechoso enfrentará cuatro cargos de asesinato en primer grado, junto con otros por secuestro agravado y delitos con armas, según anunciaron las autoridades.

El fiscal de distrito de los condados Dyer y Lake, Danny Goodman, comentó a The Associated Press que aún no se ha decidido si se solicitará la pena de muerte, pero que es "muy probable" que esto suceda.

Goodman relató que Drummond disparó contra los miembros de la familia de la bebé, la cual fue hallada en un asiento de automóvil en un jardín. La novia de Drummond es hermana de la abuela de la niña, lo que hizo que el crimen no se considerara un ataque al azar.

La comunidad, ubicada a lo largo del río Mississippi y a más de 161 kilómetros al suroeste de Nashville, estuvo en estado de alerta durante la búsqueda del sospechoso. Goodman expresó que las emociones predominantes en la zona fueron el miedo y el shock, dado que los homicidios múltiples son poco comunes en esa región.

La investigación sobre los homicidios comenzó el 29 de julio, cuando la bebé fue encontrada en Tigrett, condado Dyer. Una llamada al 911 alertó sobre la aparición de una minivan o SUV que dejó a la niña en el "jardín delantero" de un particular.

Las autoridades confirmaron que los cuatro miembros de la familia asesinados eran los padres, la abuela y el tío de la bebé. Fueron identificados como James M. Wilson, de 21 años; Adrianna Williams, de 20 años; Cortney Rose, de 38 años; y Braydon Williams, de 15 años.

Wilson y Adrianna Williams eran los padres de la bebé, mientras que Rose era la madre de Adrianna y Braydon Williams. La bebé, actualmente a salvo, se encuentra bajo el cuidado de otros familiares.

Goodman indicó que Drummond llevó a la niña desde Tiptonville hasta Tigrett y la dejó en el jardín. La Oficina de Investigación de Tennessee acusó a Tanaka Brown, de 29 años, y a Giovonte Thomas, de 29 años, de ser cómplices en los asesinatos.

Los investigadores afirmaron que ambos hombres asistieron a Drummond en los crímenes. El historial criminal de Drummond incluye condenas previas por robo de una tienda y amenazas contra jurados, además de un cargo de intento de asesinato durante su estancia en prisión.