América Central tendrá su Reina China y ya se perfilan las candidatas de las naciones

El concurso Reina China Panamá 2025 coronó a la joven Michelle Kan, quien representará al país en el certamen que buscará a esa “monarca” de Centroamérica que se celebrará en Honduras del 20 al 23 de agosto.

El tradicional concurso concluyó la noche del sábado en un hotel de la Ciudad de Panamá.

Además de la reina, el jurado también escogió como primera finalista a Ana Yau, quien también se llevó el reconocimiento a la Mejor Barra.

Por su parte, Marissa Zhang ganó en las categorías Miss Fotogénica y Miss Amistad, destacó un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Michelle Kan, quien recibió varios premios, aseguró que está muy orgullosa por haber conseguido el título y destacó la importancia del certamen y de la unión expresada a través del mismo entre las culturas de Panamá y China.

Kan habla español, inglés y mandarín (intermedio), además practica el Bote del Dragón.

Sus festividades chinas favoritas son el Festival de Medio Otoño, la Fiesta de la Primavera y el Festival del Bote del Dragón.

Felipe Chong, parte del comité organizador del concurso, destacó que el concurso Reina China Panamá resalta dos cosas: "la belleza interior y exterior" e igualmente esas raíces de las damas de la comunidad china en Panamá.

La actividad fue organizada por la Asociación China de Panamá y la Asociación China de Mujeres Ejecutivas y de Negocios de Panamá.