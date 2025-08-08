Alemania frena la exportación de armamento hacia Gaza
La medida de Berlín, que ha sido un firme aliado de Israel durante décadas, se dio después de que el gabinete israelí anunciara planes para tomar el control de la ciudad de Gaza.
08/08/2025 | 07:35Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
BERLÍN (AP) — El canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo el viernes que su país no autorizó ninguna exportación de material militar que pudiera ser utilizado en Gaza "hasta nuevo aviso".
La medida de Berlín, que ha sido un firme aliado de Israel durante décadas, se produjo después de que el gabinete israelí anunciara planes para tomar el control de la ciudad de Gaza.
Lectura rápida
¿Qué decidió Alemania?
Alemania paralizó la exportación de equipos militares que podrían ser utilizados en Gaza.
¿Quién lo anunció?
El anuncio fue realizado por el canciller alemán, Friedrich Merz.
¿Cuándo se tomó la decisión?
La decisión se comunicó el viernes.
¿Dónde tendrá efecto la medida?
La medida tendrá efecto en las exportaciones que podrían ir hacia Gaza.
¿Por qué se tomó esta decisión?
Se tomó tras el anuncio del gabinete israelí sobre el control de la ciudad de Gaza.
[Fuente: AP]