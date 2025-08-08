En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Alemania frena la exportación de armamento hacia Gaza

La medida de Berlín, que ha sido un firme aliado de Israel durante décadas, se dio después de que el gabinete israelí anunciara planes para tomar el control de la ciudad de Gaza. 

08/08/2025 | 07:35Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

BERLÍN (AP) — El canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo el viernes que su país no autorizó ninguna exportación de material militar que pudiera ser utilizado en Gaza "hasta nuevo aviso".

La medida de Berlín, que ha sido un firme aliado de Israel durante décadas, se produjo después de que el gabinete israelí anunciara planes para tomar el control de la ciudad de Gaza.

Lectura rápida

¿Qué decidió Alemania?
Alemania paralizó la exportación de equipos militares que podrían ser utilizados en Gaza.

¿Quién lo anunció?
El anuncio fue realizado por el canciller alemán, Friedrich Merz.

¿Cuándo se tomó la decisión?
La decisión se comunicó el viernes.

¿Dónde tendrá efecto la medida?
La medida tendrá efecto en las exportaciones que podrían ir hacia Gaza.

¿Por qué se tomó esta decisión?
Se tomó tras el anuncio del gabinete israelí sobre el control de la ciudad de Gaza.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho