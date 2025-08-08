Alemania frena la exportación de armamento hacia Gaza

BERLÍN (AP) — El canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo el viernes que su país no autorizó ninguna exportación de material militar que pudiera ser utilizado en Gaza "hasta nuevo aviso".

La medida de Berlín, que ha sido un firme aliado de Israel durante décadas, se produjo después de que el gabinete israelí anunciara planes para tomar el control de la ciudad de Gaza.