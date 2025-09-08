Al menos 15 heridos en un ataque a tiros en Jerusalén

JERUSALÉN (AP) — Un ataque a tiros en Jerusalén el lunes por la mañana dejó al menos 15 personas heridas, según la policía y el servicio de paramédicos de Israel, Magen David Adom.

Los paramédicos informaron que había seis personas en estado grave.

Los atacantes fueron “neutralizados” poco después de que comenzara el tiroteo, según la policía.