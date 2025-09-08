En vivo

Al menos 15 heridos en un ataque a tiros en Jerusalén

Al menos 15 heridos en un ataque a tiros en Jerusalén

08/09/2025 | Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

JERUSALÉN (AP) — Un ataque a tiros en Jerusalén el lunes por la mañana dejó al menos 15 personas heridas, según la policía y el servicio de paramédicos de Israel, Magen David Adom.

Los paramédicos informaron que había seis personas en estado grave.

Los atacantes fueron “neutralizados” poco después de que comenzara el tiroteo, según la policía.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un ataque a tiros dejó al menos 15 heridos en Jerusalén.

¿Quiénes están involucrados? La policía y el servicio de paramédicos Magen David Adom.

¿Cuándo sucedió? Este ataque tuvo lugar el lunes por la mañana.

¿Dónde ocurrió? En Jerusalén, Israel.

¿Cuál es la gravedad de la situación? Seis personas resultaron heridas de gravedad.

[Fuente: AP]

