Al menos 13 presos políticos fueron liberados por el régimen de Maduro en Venezuela
La medida beneficia a figuras de la oposición y a ex funcionarios municipales.
24/08/2025 | 15:11Redacción Cadena 3
FOTO: El presidente Nicolás Maduro.
El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ordenó la excarcelación de 13 presos políticos, ocho de ellos son opositores, entre los que se encuentran dos con nacionalidad italiana, mientras que le otorgó el arresto domiciliario a otros cinco.
Según informaron diversos medios internacionales, la mayoría de quienes fueron liberados habían sido acusados por un caso de presunta corrupción en alcaldías manejadas por la oposición, denunciados por el gobierno venezolano a principios de año.
En tanto, indicaron que dentro del grupo se encuentra el ex diputado Américo De Grazia, quien había sido detenido luego de la crisis que se desató después de la presunta reelección de Nicolás Maduro en 2024 que fue denunciada como fraude a escala internacional.
El dirigente Henrique Capriles reveló que los liberados son Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Gorka Carnevalli, Margarita Assenzo y De Grazia, mientras que Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso recibieron una medida de "casa por cárcel".
“Hoy varias familias vuelven a abrazar a los suyos”, señaló Capriles, a la vez que manifestó que todavía quedan muchas personas detenidas por motivos políticos.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Venezuela?
El régimen de Nicolás Maduro liberó a 13 presos políticos y otorgó arresto domiciliario a cinco más.
¿Quiénes fueron liberados?
Los liberados incluyen a opositores como Américo De Grazia y figuras vinculadas a la corrupción en alcaldías.
¿Cuándo se realizó la liberación?
La medida tuvo lugar recientemente, aunque no se especificó la fecha exacta.
¿Dónde ocurrió este evento?
La liberación de los presos ocurrió en Venezuela.
¿Por qué se realizó esta liberación?
La liberación parece estar vinculada a acusaciones de corrupción previas denunciadas por el gobierno.
[Fuente: Noticias Argentinas]