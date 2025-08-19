Air Canada se prepara para reanudar sus vuelos tras haber llegado a un acuerdo con un sindicato

Air Canada anunció este martes que reanudará gradualmente sus operaciones tras alcanzar un acuerdo de mediación con su sindicato de auxiliares de vuelo.

Las conversaciones de mediación comenzaron con el compromiso del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) de que los 10.000 auxiliares de vuelo de la aerolínea regresaran de inmediato a sus puestos, lo que permitiría a Air Canada y Air Canada Rouge reanudar sus operaciones tras permanecer en tierra desde el sábado, según informó la mayor aerolínea de Canadá en un comunicado de prensa.

“Reiniciar una aerolínea importante como Air Canada es una tarea compleja. La restauración completa podría requerir una semana o más”, declaró el presidente y director ejecutivo de Air Canada, Michael Rousseau.

Según el comunicado, los primeros vuelos están programados para el martes por la noche, pero se informa a los clientes que la reanudación completa y regular de los servicios de la aerolínea podría tardar entre siete y diez días.

Durante este proceso, algunos vuelos se cancelarán en los próximos siete a diez días hasta que se estabilice el programa, añadió el comunicado.

El acuerdo supuso un cierto alivio para la aerolínea, que normalmente transporta a unos 130.000 clientes al día, según la aerolínea.

A pesar de ocho meses de negociaciones sobre temas como aumentos salariales, salarios en tierra, mejoras en las pensiones y beneficios, y períodos de descanso más largos para la tripulación, Air Canada no logró llegar a un acuerdo provisional con el CUPE , advierte un informe de la agencia de noticias Xinhua.