Aficionados europeos piden a FIFA y UEFA no realizar juegos de Barcelona y Milan en el extranjero

FOTO: Aficionados en Europa piden no realizar juegos de Barcelona y Milán en el extranjero

NYON, Suiza (AP) — Aficionados al fútbol de más de 400 grupos de seguidores de clubes en Europa instaron el miércoles a la FIFA y a la UEFA a bloquear las solicitudes de las ligas española e italiana para jugar partidos en el extranjero.

La federación española de fútbol aprobó planes para que el Barcelona juegue contra el Villarreal en Miami en diciembre, y la Serie A quiso que el AC Milan recibiera en febrero al Como en Perth, Australia.

Antes de la reunión del comité ejecutivo de la UEFA la próxima semana en Albania, el grupo de enlace oficial con los aficionados, Football Supporters Europe, buscó mostrar la magnitud de la oposición a los partidos “fuera del territorio”, incluyendo a un grupo de aficionados del Villarreal.

“Hacemos un llamado a la UEFA, la FIFA y todas las asociaciones nacionales para que se mantengan firmes, desempeñen su papel como reguladores del juego y aseguren que el fútbol permanezca arraigado en nuestras comunidades, donde pertenece”, señaló FSE el miércoles, con el apoyo de grupos de aficionados en 25 países.

“Los clubes no son ni empresas de entretenimiento ni circos itinerantes. Existen para el beneficio de sus comunidades y proporcionan un sentido de pertenencia, donde los aficionados han estado asistiendo a los partidos en casa durante generaciones”, expresó FSE.

Los críticos de los planes, incluido el principal funcionario deportivo de la Comisión Europea en Bruselas, Glenn Micallef, dijeron que la integridad deportiva de las ligas también se vería desequilibrada y dañada.

Permitir que los partidos del Barcelona o del AC Milan se trasladen “abriría instantáneamente una caja de Pandora con consecuencias impredecibles e irreversibles”, advirtieron los grupos de aficionados.

Nuevas propuestas para trasladar ligas nacionales al extranjero eran inevitables una vez que la FIFA se retiró de un caso judicial el año pasado en Nueva York presentado por la agencia de promociones Relevent.

Relevent fue cofundada por Stephen Ross, propietario de los Dolphins de Miami, cuyo Hard Rock Stadium está programado para albergar el partido Villarreal-Barcelona, que los clubes esperan ayude a construir sus bases de aficionados y marcas a nivel global.

El Barcelona ha estado luchando financieramente durante varios años y Miami es donde su icónica exestrella Lionel Messi juega actualmente, para el Inter Miami en la Major League Soccer.

Relevent también es ahora uno de los socios comerciales más significativos de la UEFA, sellando un acuerdo este año para vender derechos de transmisión y patrocinio para seis años de la Liga de Campeones y otras competiciones de clubes europeos a partir de 2027.

El comité de gobierno de la UEFA se reunió el 11 de septiembre en Tirana, presidido por su presidente Aleksander Ceferin. Sugirió la semana pasada que la UEFA debe hablar con la FIFA y actualmente tiene un poder legal limitado para detener los partidos en el extranjero si las federaciones nacionales involucradas están de acuerdo con ellos.