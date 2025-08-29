Acusan en Chile a 6 bolivianos, entre ellos cinco supuestos policías, detenidos con drogas y armas

SANTIAGO (AP) — La fiscalía de Chile acusó formalmente el viernes ante un tribunal a seis ciudadanos de Bolivia, entre ellos cinco supuestos policías, que fueron detenidos el domingo con unos 600 kilos de drogas y armamentos de guerra a pocos kilómetros de la frontera entre ambos países, una de las principales rutas para el tráfico de drogas en la región.

El Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía de Calama, en el norte del país, ampliar la detención de los implicados hasta el máximo legal permitido, una solicitud que ahora deberá ser analizada y determinada por la corte.

Los seis bolivianos, que se encontraron en prisión preventiva, fueron detenidos en flagrante por una patrulla de carabineros, cuando ésta identificó a dos coches varados en un paso fronterizo no habilitado. Durante una inspección, los agentes encontraron en su interior una importante cantidad de droga, de aproximadamente 600 kilos, y también una importante cantidad de armamento de guerra, explicó en una rueda de prensa el fiscal Juan Castro Bekios.

“Tenemos antecedentes que dan cuenta que cinco de esas personas en su país de origen, esto es Bolivia, serían policías y la otra persona sería un civil”, dijo. “Pero cualquier persona ingresando a nuestro territorio nacional, sea policía o sea civil en su país de origen, se rige por el principio de la igualdad ante la ley”.

Según Bekios, los imputados ingresaron en Chile en dos automóviles que “a simple vista aparentan ser particulares”, por lo que no hay indicios de que los individuos habrían utilizado vehículos u otros recursos oficiales de su país en la acción.

Por tratarse de una investigación penal en curso y de carácter “reservado”, el fiscal evitó dar mayores detalles sobre la procedencia y destino de la droga, así como posibles antecedentes penales de los acusados.

La frontera entre Chile, Bolivia y Perú es una de las principales rutas del tráfico de armas, personas y drogas en la parte más austral del continente americano, debido a la dificultad de monitorear los más de mil kilómetros de extensión que enlazan los tres países.

En los últimos años, las autoridades han incrementado los esfuerzos para contener el creciente tráfico de estupefacientes en la zona. Solo en 2024, en Chile se decomisó una cifra récord de drogas, con más de 37 toneladas de narcóticos, un incremento de 15 toneladas respecto del año anterior, según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Seguridad Pública.