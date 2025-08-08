Acuerdo pone fin a la protesta de mineros de carbón en Colombia aunque siguen los campesinos

FOTO: Acuerdo pone fin a la protesta de mineros de carbón en Colombia

Los mineros de carbón del centro de Boyacá despejaron el viernes las vías que mantuvieron cortadas durante la semana tras alcanzar un acuerdo con el gobierno colombiano, aunque se mantienen los bloqueos por parte de campesinos que tienen reclamos paralelos.

El gobierno indicó que el acuerdo con los mineros, que fue firmado en la noche del jueves, incluye la disminución de algunos impuestos aplicados por el gobierno para desincentivar las economías extractivas, así como una ruta para transitar hacia energías limpias.

“Que los mineros del carbón, empresarios y trabajadores se organicen en Boyacá para pasar de la extracción a la generación de energía solar, con la ayuda del Estado, es un ejemplo para el mundo”, indicó el presidente Gustavo Petro el viernes desde la red social X.

El acuerdo incluye la suscripción de extensiones de contratos de concesión para pequeños mineros de Boyacá, detalló la Agencia Nacional de Minería.

Los mineros alegaban que sufren pérdidas por la disminución de la demanda internacional y las restricciones para la exportación.

Pese al acuerdo, los mineros no lograron que se reanuden las exportaciones de carbón hacia Israel, las cuales fueron prohibidas por Petro en protesta por las acciones bélicas de ese país en la Franja de Gaza.

El gobierno continúa en la mesa de negociación con campesinos de Boyacá que están en contra de una ley de páramos de 2018 que ordenó su delimitación y estableció reglas para su preservación, porque consideran que no se sometió lo suficiente a un escrutinio social, así como contra la frontera agrícola que delimita dónde se pueden realizar actividades agropecuarias y dónde comienzan las áreas protegidas.