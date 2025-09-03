Accidente de bote en Nigeria deja al menos 31 muertos, según autoridades

Un accidente de bote en un río en el centro-norte de Nigeria causó la muerte de al menos 31 personas, dijeron las autoridades el miércoles.

La sobrecargada embarcación chocó contra el tronco de un árbol en el área de Borgu, en el estado de Níger, mientras transportaba a 90 personas, según Hussaini Isah, un funcionario de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nigeria.

Isah afirmó que hasta ahora se han rescatado a 50 personas, pero el número de desaparecidos sigue siendo desconocido mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Los accidentes de botes son comunes en las áreas remotas de Nigeria durante la temporada de lluvias. A menudo son causados por embarcaciones sobrecargadas y con mantenimiento deficiente. Los analistas dicen que muchas de estas embarcaciones operan sin chalecos salvavidas.

En agosto, 25 personas fueron declaradas desaparecidas después de que un barco naufragara en un río en el estado noroccidental de Sokoto.