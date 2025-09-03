En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Accidente de bote en Nigeria deja al menos 31 muertos, según autoridades

Un accidente de bote en un río en el centro-norte de Nigeria causó la muerte de al menos 31 personas, dijeron las autoridades el miércoles.

03/09/2025 | 20:16Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

Un accidente de bote en un río en el centro-norte de Nigeria causó la muerte de al menos 31 personas, dijeron las autoridades el miércoles.

La sobrecargada embarcación chocó contra el tronco de un árbol en el área de Borgu, en el estado de Níger, mientras transportaba a 90 personas, según Hussaini Isah, un funcionario de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nigeria.

Isah afirmó que hasta ahora se han rescatado a 50 personas, pero el número de desaparecidos sigue siendo desconocido mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Los accidentes de botes son comunes en las áreas remotas de Nigeria durante la temporada de lluvias. A menudo son causados por embarcaciones sobrecargadas y con mantenimiento deficiente. Los analistas dicen que muchas de estas embarcaciones operan sin chalecos salvavidas.

En agosto, 25 personas fueron declaradas desaparecidas después de que un barco naufragara en un río en el estado noroccidental de Sokoto.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Nigeria? Un accidente de bote causó al menos 31 muertes.

¿Quién lo informó? Las autoridades, incluida la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias de Nigeria.

¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió el miércoles.

¿Dónde tuvo lugar? En un río en el estado de Niger, en el área de Borgu.

¿Cómo sucedió? La embarcación chocó contra un tronco de árbol mientras transportaba a 90 personas.

¿Por qué son comunes estos accidentes? Por embarcaciones sobrecargadas y falta de mantenimiento adecuado.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho