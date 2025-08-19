Abusos en redes sociales en el fútbol alemán tras presuntos incidentes racistas

MAINZ, Alemania (AP) — Mientras el fútbol alemán investigó dos incidentes en los que supuestamente jugadores fueron objeto de abusos racistas por parte de aficionados en el estadio, más jugadores enfrentaron mensajes abusivos en línea.

El día después de su victoria 1-0 en un partido de la Copa de Alemania contra el Dynamo Dresden, el Mainz dijo que planeó apoyar a sus jugadores para emprender acciones legales contra los usuarios que enviaron mensajes abusivos.

El club publicó capturas de pantalla de un mensaje racista dirigido al extremo francés Arnaud Nordin, quien es negro, y uno que contenía insultos sexistas y xenófobos dirigidos a la madre del mediocampista alemán Nadiem Amiri, quien tiene ascendencia afgana.

Amiri, quien anotó el único gol del partido, escribió sobre una captura de pantalla del mensaje: “No hay más palabras para personas como esta”.

“No hay lugar entre nosotros para el racismo, la agitación y el odio en Internet, en el estadio o en cualquier otro lugar”, añadió el Mainz en un comunicado.

En otro incidente, el Rot-Weiss Essen dijo que deshabilitó la sección de comentarios en una publicación de Instagram sobre su derrota 1-0 el lunes ante el Borussia Dortmund tras la “hostilidad racista” dirigida a su jugador Kelsey Owusu, quien realizó una entrada que dejó herido al jugador del Dortmund Yan Couto.

El Essen dijo el martes que Owusu también decidió desactivar su página personal de Instagram “debido a muchos insultos discriminatorios”.

“Nos disculpamos con Yan Couto y le deseamos lo mejor. Al mismo tiempo, queremos dejar claro: un error en el campo nunca debe ser una licencia para el odio, la agitación y la hostilidad racista”, indicó en un comunicado Alexander Rang, miembro de la junta del Rot-Weiss Essen. “Como club, apoyamos claramente a nuestro jugador y continuaremos tomando una posición firme contra el racismo con todas nuestras fuerzas”.

El club dijo que Owusu se había disculpado con Couto en el campo y nuevamente después del partido, y que el club estaba complacido de saber que el jugador del Dortmund no había sufrido una lesión grave.

La federación de fútbol alemana dijo el lunes que estaba investigando dos incidentes en los que supuestamente jugadores fueron objeto de abusos racistas por parte de personas en el estadio durante otros partidos de la Copa de Alemania. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó los incidentes como “inaceptables”. La policía estaba investigando al menos uno de los incidentes.