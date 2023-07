Los Pumas en Mendoza: autocrítica y viaje a Australia

Hernán Funes

El debut en el Rugby Championship, aún esperando a muchos de sus mejores jugadores que terminaron más tarde la temporada en Europa, fue duro para Los Pumas. Y ni el Head Coach, Michael Cheika, ni el capitán Julián Montoya lo esquivaron.

"El balance no es positivo. No llegamos a nuestro nivel de mentalidad, de toma de decisiones ni de juego", evaluó el entrenador australiano.

Cheika hizo hincapié en la reacción necesaria tras los tres tries en los primeros minutos que marcaron los All Blacks, un duro golpe al equipo argentino y a los 34.550 espectadores que fueron a acompañarlo.

"Necesitamos volver a reaccionar. Esto puede pasar, pero no tenemos la capacidad mental de volver al partido. Y cuando tenemos oportunidades, cedemos un line o cometemos un knock-on", se lamentó.

Con los ingresos de históricos como Nicolás Sánchez y Agustín Creevy -el más aplaudido-, Los Pumas en el complemento "estuvimos mejor, pero el partido es de dos tiempos, y el primero es muy importante", concluyó.

"Fue un golpe de realidad"

El capitán Julián Montoya no se guardó nada. "Tenemos que ser autocríticos con el partido que hicimos. A mi no me da miedo decir que no estuvimos a la altura y que tenemos que mejorar. Hay que aceptarlo y hablarlo adentro del equipo", expresó.

Si bien dijo que "es un golpe de realidad", aseguró que el equipo está convencido del camino a Francia 2023. "Sabemos que vamos a estar bien", valoró.

Este domingo, Los Pumas volaron a Australia en charter para empezar a preparar el segundo compromiso en el Rugby Championship, que es ante los Wallabies el sábado 15 de julio

Informe de Hernán Funes, enviado especial de Cadena 3 a Mendoza.