Emiliano Boffelli: "El rugby argentino vuelve a estar entre los cuatro mejores"

El argentino Emiliano Boffelli celebró la clasificación de Los Pumas a las semifinales del Mundial de rugby Francia 2023 como una "revancha" por lo ocurrido en la edición anterior, Japón 2019, en la que tuvo un error de ejecución en un partido decisivo ante Francia.

"El rugby me da revancha. Trabajé muchísimo para sacarme de encima esa patada con Francia. La pasé realmente muy mal", admitió eufórico el rosarino, luego de la victoria conseguida ante Gales (29-17) en Marsella.

Hace cuatro años en Tokio, Boffelli falló un penal sobre el final del partido que Argentina perdió ante Francia 23-21 en el debut por el Grupo C, un resultado que posteriormente lo condenó a la eliminación en la primera fase del Mundial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"No lo puedo creer, sinceramente, aunque la realidad es que sentíamos que el partido de hoy tenía que ser para nosotros. Lo fuimos construyendo de menor a mayor, con errores, como siempre pasa, porque no se puede jugar de manera perfecta. Me perdí un penal al comienzo pero después pude acertar y el equipo respondió", dijo.

Boffelli fue el máximo anotador del partido con Gales con 16 tantos, conseguidos mediante cuatro penales y dos conversiones.

"¡El rugby argentino vuelve a estar entre los cuatro mejores del mundo!", ponderó el wing.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Me gustó mucho el equipo en la caza de la pelota, la presión, la defensa, la disciplina. Todo salió como esperábamos. No nos salimos del sistema, a diferencia de lo que había pasado con Inglaterra. En los momentos malos, volvimos a nuestras bases y nunca dejamos de confiar", destacó.

Por último, hizo un reconocimiento a su compañero Matías Moroni, protagonista de un milagroso tackle que evitó un try de Gales sobre el final del partido cuando el marcador estaba 19-17 para Los Pumas.

"Está enfermo, se lo dije después del partido. No se puede creer cómo cerró la cancha. Esa fue una jugada de siete puntos para nosotros", concluyó.