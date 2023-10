Histórico: Los Pumas le ganaron a Gales y son semifinalistas del Mundial

Los Pumas son semifinalistas del Mundial de Rugby Francia 2023. Derrotaron a Gales por 29 a 17, en un final para el infarto. José Sclavi y Nico Sanchez anotaron los trys que sellaron la clasificación.

Argentina perdía a falta de 10 minutos para el final, hasta que los cambios del DT Michael Cheika y el empuje del equipo lograron revertir el marcador. Fue verdaderamente heroico.

En la primera mitad Gales fue superior y manejó los tiempos de partido. El apertura Dan Biggar tuvo una gran actuación, e incluso se dio el lujo de anotar el hasta ahora único try del partido, junto con su respectiva conversión. Y además anotó un penal. Marcó todos los puntos de su equipo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre el cierre de la primera mitad, el equipo argentino reaccionó con más empuje que juego y logró acercarse en el marcador con dos penales de Emiliano Boffelli.

El segundo tiempo comenzó con Los Pumas presionando alto y convirtiendo dos penales, nuevamente por el botín de Boffelli, que le dieron un triunfo parcial de 10 a 12.

Pero a los 56' Tomos Williams anotó un try con conversion de Biggar, que le dieron nuevamente ventaja a Gales.

/Inicio Código Embebido/

Tomos Williams y un nuevo try para Gales.



?? #ESPNenStarPlus



? Mirá los 48 partidos de la #RWC2023 en #StarPlusLA pic.twitter.com/PXziQiWYJe — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2023

/Fin Código Embebido/

Hasta que en el minuto 68 llegó el alivio argentino. El marplatense José Sclavi anotó el try que permitió que Los Pumas vuelvan a pasar al frente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Unos instantes después Moroni cortó una avance galés que quedará en la historia: un tackle espectacular, a solo centímetros del in goal. Incluso el TMO revisó las imágenes para asegurarse de que no hubiera apoyado.

Minutos más tarde Nico Sánchez robó una peota en la salida del equipo europeo y corrió solo hace el in goal, y apoyó el try definivito que selló la clasificación de Los Pumas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Formaciones

Argentina: Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Facundo Isa, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Gales: Gareth Thomas, Ryan Elias y Tomas Francis; Wil Rowlands y Adam Beard; Jac Morgan, Tommy Reffell y Aaron Wainwrigth; Gareth Davies y Dan Biggar; Josh Adams, Nick Tompkins, George North y Louis Rees-Zammit; Liam Williams, Entrenador: Warren Gatland.

Ingresaron, PT: 41m. Dewi Lake por Elias (G). ST: 10m. Tomos Williams por Davies; 15m. Corey Domachowski por Thomas y Christ Tshiunza por Reffell; 20m. Liam Williams por Dyer; 25m. Sam Costelow por Tompkins; 26m. Dafydd Jenkins por Beard y Dillon Lewis por Francis y 30m. Nick Tompkins por Biggar.

Tantos en el primer tiempo: 14m. try y conversión de Biggar (G); 21m. penal para Biggar (G); 39m. penal de Boffelli (A) y 45m. penal de Boffelli (A).

Tantos en el segundo tiempo: 4m. penal por Boffelli (A); 8m. penal de Boffelli (A); 17m. try de Williams, convertido por Biggar (G); 28m. try de Sclavi, convertido por Boffelli (A); 37m. try de Nicolás Sánchez, convertido por Boffelli (A) y 41m. penal de Sánchez (A).

Incidencia en el primer tiempo: 16m. el árbitro Peyper se retiró lesionado y fue sustituido por el inglés Karl Dickson.

Resultado parcial: Argentina 6-10.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Cancha: Stade Velodrome, de Marsella.