En este micro hablamos de la importancia de los controles oftalmológicos en los niños para tener un buen rendimiento escolar.

Los oftamólogos aconsejan que para aprender bien, hay que ver bien.

En ese sentido, la oftamóloga especializada en niños Emma Sonzini (MP: 22196 – ME: 7946), señala que un niño que tiene dificultades en la visión en el aula no discierne las letras como corresponde, se distrae con facilidad, conversa con los compañeros, no copia todas las tareas, deja de prestar atención.

Ante situaciones de este tipo, es que los docentes y los padres tienen que estar atentos a síntomas como niños que se frotan constantemente los ojos, tuercen la cabeza, achinan la mirada para ver el pizarrón, presentan ojeras o conjuntivitis repetitivas.

En cuanto al aula, también aconseja que se tengan en cuenta otros factores como la buena luminosidad y la ubicación en la que se sientan.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay 7,5 millones de niños en edad escolar portadores de algún tipo de deficiencia visual.

El 80% de la información que llega a nuestro cerebro es visual.

Los oftalmopediatras de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil recomiendan controles de fondo de ojo con dilatación pupilar desde el nacimiento.

Para consultas Consultorios Independencia Dra Sonzini. Tel: 425 9053. Wathsap: 351 8106244.