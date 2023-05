"Se quebró toda mi cultura de oyente y me acepté como persona sorda”

De la noche a la mañana Natalia Vélez quedó sorda, tuvo un ACV mientras dormía y perdió por completo la audición.

Fue un shock muy grande para ella que tenía, en ese momento, 25 años y estaba estudiando inglés en la Facultad de Lenguas.

Le llevó mucho tiempo aceptar su nueva condición y en el mientras tanto buscaba soluciones médicas. Sin embargo, cuando se acercó a la Facultad a decir que ya no iba a seguir cursando más le contaron de un grupo de sordos que estudiaba inglés.

En el mientras tanto los médicos también la enviaron a estudiar Lengua de Señas y así fue como comenzó los cursos en Crescomas. Hizo los seis niveles y se egresó, aunque reconoce que le costó muchos años aceptar su sordera.

“El contacto con otras personas sordas me sirvió mucho. Ellos decían con orgullo “soy una persona sorda” y eso quebró toda mi cultura de oyente”, afirmó a Diversidad.

Este nuevo camino la acercó a la comunidad sorda y allí Nati empezó a amarse y aceptarse. “Fue un proceso que no fue fácil porque en el mundo oyente buscan sanarte en vez de aceptar. Cuando yo me acepté pude ver que la necesidad no era mía, sino de la gente oyente que necesita aprender del sordo muchas cosas”, reflexionó.

Así se propuso como objetivo que las personas oyentes entendieran su realidad en vez de tratar de conseguirle especialistas que la “sanaran”. “Quería enseñarle a las personas más cercanas, a mi familia, a mis amigos. Ellos me decían ‘tal opera bien’ y yo les dije ‘no me voy a operar, me voy a aceptar como persona sorda, mi mundo antes era oyente y ahora es sordo y puedo cambiar desde el presente para adelante”, recordó.

Con estas ganas, el año pasado se acercó al CPC de barrio Jardín y habló con la jefa de tránsito Ivana a quien le preguntó si podía enseñar Lenguas de Señas en ese lugar. Ella la presentó al departamento de cultura y difusión y así comenzó a darle clases a los empleados del CPC y luego al público en general.

“Se llenó el curso, había más de 100 personas el año pasado aprendiendo. Mi intención es que cualquier sordo que entre a un CPC pudiera ser atendido por gente capacitada en Lengua de Señas, así terminé con mucho éxito mi 2022”, contó.

“Intento q los oyentes se vayan y egresen sabiendo q hacer frente a una persona sorda”, afirma.

Nati, celebró junto a otros la nueva Ley de Lengua de Señas Argentina 27.710, sancionada este año y que reconoce a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como “una lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la Nación Argentina, y que garantiza su participación e inclusión plena, como así también de las personas que, por cualquier motivo, elijan comunicarse en dicha lengua”.

