Rueda Conmigo Tándem: mucho más que andar en bicicleta

Rueda Conmigo Tándem es un espacio de encuentro y conviviencia de personas con y sin discapacidad que se reúnen en la pista de ciclismo del Estadio Kempes, en la Ciudad de Córdoba, para andar en bicicleta.

Diego Moyano, coordinador de este grupo que nació a finales del 2020, como una necesidad de poder seguir desarrollando una actividad física al aire libre.

“Somos deportistas que practicamos goalball y no podíamos seguir desarrollando esa actividad y encontramos en el ciclismo la posibilidad de seguir haciendo actividad física. Apareció esto y conseguimos una bici doble”, recordó en diálogo con Diversidad.

La actividad generó, además, la necesidad de contar con alguien sin discapacidad que pudiera ir delante de la bici, ya que la mayoría del grupo eran personas ciegas o de baja visión por lo que la propuesta se convirtió también en “un llamado a la acción para buscar a personas que pudieran cumplir la función de guía”.

Así nació Rueda Conmigo, un espacio de ciclismo adaptado o paraciclismo, que tiene como objetivo facilitar la práctica de este deporte a las personas con discapacidad.

“Los que practican tienen una deficiencia visual, son personas ciegas, de baja visión, sordoceguera, personas sordas, con autismo, asperger o algún tipo de discapacidad motriz, parálisis cerebral o algún tipo de amputación”, detalló.

Dependiendo de cada discapacidad es que existen cuatro tipos de bicicletas, la más conocida es la tándem, es decir la bicicleta doble, pero también cuentan con una handbike (la bici de mano) o las triciclo para las personas que tienen algún problema de equilibrio, además de las convencionales con algún tipo de adaptación específica.

Para Diego, Rueda Conmigo “es una invitación y pedido de la discapacidad hacia el otro, hacia la comunidad para hacer algo juntos”. “Para poder andar en bici necesitamos del otro y fuimos en busca de eso”, reflexionó.

“No teníamos otra salida que invitar a otros y por eso surgió el nombre. Es un espacio que logra ser un punto de encuentro en donde nos retroalimentamos, crecemos juntos, nos empezamos a reconocer a partir de nuestras capacidades”, apuntó.

Juntos a la par

Andar en bicicleta tándem tiene cosas lindas y positivas, según Diego, la principal y más importante es que al ser una actividad física trae muchos beneficios a nivel salud. No obstante, la bici tándem implica que dos personas logren ser una y eso requiere de mucho trabajo en equipo, aprender a ceder y confiar en el otro.

“Confiar en el otro a veces no es fácil, implica tener paciencia, más cuando las personas que están arriba parten de dos bases diferentes. Hay muchos prejuicios sobre la discapacidad por el desconocimiento y la falta de convivencia y el esapcio proporciona esto de poder encontrarnos y conocernos”, asegura.

“Cuando estamos arriba nos damos cuenta que las limitaciones no son tantas si se puede trabajar. La idea es reconocernos a partir de nuestras capacidades y no de lo que nos falta o no tenemos”, afirmó.

La bicicleta necesita de coordinación, confianza, y trabajo conjunto.

“No queda otra que confiar, no ha sido fácil, pero en Rueda Conmigo cada obstáculo nos ha representado una evolución y lo tomo como un desafío que nos ayuda a crecer”, concluyó.

Cómo sumarse

Los interesados en sumarse y conocer más pueden escribir al Instagram @ruedaconmigotandem o acercarse a la pista de ciclismo del Kempes, donde se encuentran todos los mares y jueves de 15 a 17 horas.

Se puede sumar cualquier persona con discapacidad o sin discapacidad que tenga ganas de compartir en un espacio de sana convivencia.