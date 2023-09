El estigma sobre las personas con baja visión y la importancia del bastón verde

Susana Bonaparte, alumna desde hace un año del Centro de Recursos Educativos para Personas con Discapacidad Julián Baquero. Tiene baja visión, es decir que ve poco y de una forma diferente, por eso, aunque no tiene una ceguera total precisa de un bastón (en este caso de color verde) para circular.

“Yo tengo una maculopatía que se me desarrolló por la misma miopía. Es como si viera un rompecabezas al que le faltan las piezas del centro y justo donde uno hace foco ahí me faltan. Pero tengo la visión periférica, veo arriba, abajo y a los costados”, explicó a Diversidad.

Como tantos otros alumnos del instituto confiesa que a las personas y familiares les cuesta comprender cómo es esto de ver algunas cosas sí y otras no, y en la diaria enfrenta los cuestionamientos y frases como “¿no era que no ves?”, “te estas haciendo la ciega”, “eso sí lo viste”.

Pero, esto se debe a que Susana en un mismo día puede pasar por distintas situaciones dependiendo de la luz: “Por lo que yo tengo, necesito mucha luz, pero que no me encandile. Si se nubló se profundiza lo poco que veo y me encuentro con que veo todo gris. En un mismo día puedo tener problemas o no para ver la misma cosa y así es que me dicen ‘esto no era tan grande y lo viste y esto otro grande no lo ves’”.

El uso del bastón verde se crea a partir de la necesidad de poder hacer visible el gran universo de personas que ven poco o ven mal y necesitan usar de esta herramienta para valerse por sí mismos y tener seguridad en el andar.

“Es necesario para que el otro vea que se trata de una persona con dificultad porque aunque me muevo normal y creen que veo bien, esperan de mí un comportamiento que no voy a tener. Si uso bastón blanco me dicen ‘te haces pasar por ciego’ y podés tener hasta represalias”, graficó.

Susana tiene compañeros que por usar en algún momento bastón blanco y darse cuenta de que algo veían, la gente los trató mal porque “se siente como estafada”. “El bastón verde marca esa diferencia, yo veo, pero no todo lo que debería ver”, comentó.

“Puedo valerme de mi resto visual, pero debo asistirme con un elemento que me permite rastrear el piso, saber si tengo obstáculos y tener mayor seguridad. Me permite tener mayor seguridad y también que el otro vea que yo tengo una dificultad”, remarcó.

De este modo, si las personas lo ven en un colectivo con su bastón verde y hay un accidente, inmediatamente se pueden percatar de que precisará una asistencia diferente. “Es un gran anuncio a la sociedad de mi dificultad”, afirma.

“Es indispensable que la sociedad conozca del uso del bastón verde porque para cruzar la calle necesitamos ayuda siempre”, concluyó.