El crimen que conmovió a Perón: se cumplen 50 años del asesinato de José Rucci

El líder sindical José Ignacio Rucci salía de su casa el 25 de septiembre de 1973 cuando fue acribillado a balazos. Fue dos días después de que Juan Domingo Perón fuera reelegido como presidente con un porcentaje de electorado sin precedentes.

José “Tito” Domina, historiador cordobés, en diálogo con Cadena 3 recordó el hecho que marcó la grieta en el peronismo que alejó a Perón de la izquierda y dio comienzo a una ola de violencia que desencadenó en la dictadura de 1976.

"Fue una verdadera tragedia en 1973, José Ignacio Rucci salía de su domicilio y lo acribillaron a balazos a dos días de las elecciones generales, donde se impuso la lista Perón–Perón, secundado por Isabel Martínez y con un porcentaje de votos sin precedentes", detalló Dómina.

El historiador aseguró que no fue una víctima al azar sino que “fue sacarle a Perón una especie de aliado. Perón tenía un afecto especial por ese líder sindical, sobre todo por su lealtad, que era incondicional".

En ese contexto, Domina resaltó que ya había finalizado la dictadura y Perón ejercía su tercera presidencia con un 82 % de aceptación. “Este hecho produjo una escalada de violencia que derivó en una nueva dictadura en 1976. La Argentina se convirtió en un carrusel de violencia que había comenzado en Ezeiza, también en el 73, con los enfrentamientos ante la llegada de Perón y la confirmación de la grieta en el peronismo”.

“El propio Perón no pudo manejar esta situación, todavía hoy no se sabe quién fue el autor de este crimen. En la política se pueden tener rivales, pero no enemigos. Ojalá podamos tener ese paso y poder tener una democracia en paz”, reflexionó Tito Dómina para concluir.

Entrevista de “Viva la Radio”.