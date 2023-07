El arte le permite expresar lo que le cuesta verbalmente o con su cuerpo

María Luján “Lula” Cornejo tiene 29 años, nació en Bahía Blanca y vive en Chilvicoy. Pintar le permite expresar los sentimientos de su corazón y poner sobre el lienzo, todo lo que no puede manifestar verbalmente o con su cuerpo.

Por su talento, fue seleccionada para participar en octubre de la Bienal de Florencia, en Italia, un reconocimiento que le dará un gran envión a su trabajo y que le permitirá visibilizar su lucha por la neurodiversidad.

Lula nació con un síndrome neurológico y tiene diversidad intelectual, que le trae aparejado al mismo tiempo una diversidad física.

“Pintar es lo que me permite expresarme libremente, dejarme llevar, me permite moverme con libertad, correr, saltar, bailar y hacer todo lo que no puedo hacer en tierra firme. Para mí, el arte fue terapéutico porque me ayudó a controlar mi tono muscular bajo”, explicó Lula a Diversidad.

“Los dedos, las cosas, el pincel se me caen porque tengo bajo tono muscular en las manos, pero ahora puedo manejar cualquier herramienta sin que se me caiga”, contó. A causa de su neurodiversidad, Lula tiene comprometido el movimiento y pintar le otorga una estabilidad que en otras disciplinas no encuentra.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Puedo pintar, hacer diferentes técnicas. Me gustan todas, pero la que más me gusta es la pintura diluida y la textura. Uso muchos colores y los elijo según como sienta mi corazón y ve mi cabeza”, expresó.

Esta forma de expresarse y ser ella misma la llevó a quedar seleccionada para exponer en la Bienal de Florencia (Italia) que se llevará a cabo del 14 al 22 de octubre.

Al certamen envió cuatro obras “Bohemial”, “Emergium”, “Desvelo” y “Los Iluminados”, todas fueron examinadas por un comité curatorial, y luego, desde la organización le notificaron que fue seleccionada para exponer y presentar una obra realizada exclusivamente para ese evento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Me postulé con cuatro obras y fui seleccionada por la Bienal. Cuando me despierto y agarro el celular vi que estaba ahí el mail de mi postulación y la aceptación. Salté de la cama, de la emoción y fui corriendo hacia donde están mis papás y les dije. Estaba muy emocionada, contenta y muy feliz”, recordó.

Ahora prepara una obra de 2 metros por 2 metros y asegura que está “absolutamente orgullosa” porque va a poder conocer otros públicos y artistas de otros países.

Para conocer su obra se la puede seguir en su instagram: @lulacornejo2020