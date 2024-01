Messi jugó 60 minutos en la derrota del Inter Miami ante Dallas en un amistoso

Con el capitán argentino Lionel Messi desde el arranque, el Inter Miami perdió por 1 a 0 ante el FC Dallas en su segundo encuentro amistoso de la Gira de Pretemporada en el estadio Cotton Bowl de Texas.

El delantero colombiano Jesús Ferreira marcó el único tanto del partido a los tres minutos, y aunque el rosarino pudo empatar en dos ocasiones -una con un remate desde el tiro de esquina casi olímpico- no tuvo peso en el área ni la efectividad suficiente para poder igualar el resultado.

Final from tonight's match against FC Dallas #DALvMIA pic.twitter.com/lPQDbnx2Dc

Tanto el "astro" rosarino como su amigo y antiguo compañero del FC Barcelona Luis Suárez se retiraron a los 20 minutos de la segunda etapa y "las garzas" no pudieron cambiar la historia del marcador.

A continuación, el equipo conducido por "Tata" Martino viajará a Arabia Saudita para continuar con la gira de amistosos en donde enfrentara al Al Hilal, dirigido por Marcelo Gallardo, el 29 de enero y Al Nassr de su histórico rival, Cristiano Ronaldo, el primero de febrero.

The second half is underway! #DALvMIA | Tune in live here: https://t.co/xA4nhOOdHm, https://t.co/s0kWYOW9dw pic.twitter.com/9hmye8hYFn