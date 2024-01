Punto a punto, todo lo que pasó este jueves en el mundo del deporte

Síntesis deportiva - jueves 18 de enero

FÚTBOL CORDOBÉS

Talleres entrenó en el predio Amadeo Nuccetelli pensando en el amistoso ante Boca y en el debut en el torneo frente a Gimnasia, el viernes 26 de enero a las 19.00 en el Kempes.

Este viernes el plantel volverá a entrenar en el CARD y concentrará para el encuentro ante “El Xeneize”, que se disputará el sábado, desde las 21.30, en el Kempes, con transmisión de Cadena 3.

Siguen a la venta las entradas para el amistoso: los hinchas de la “T” pueden comprar vía online por Boletería VIP, y los de Boca, por Autoentrada.

Belgrano sigue entrenando en Uruguay, tras caer por la mínima ante Vélez en el torneo Serie Río de la Plata. El sábado, a las 21.30, enfrentará a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.

Ya están a la venta las entradas para ese partido, a un precio de 600 pesos uruguayos (unos 12.500 argentinos). El público pirata tendrá la Tribuna Guelfi (Puerta A), como visitante.

Cabe recordar que “El Celeste” debutará en la Copa de la Liga el domingo 28 de enero, a las 21.00, ante Estudiantes en La Plata.

Instituto continúa con su preparación en Buenos Aires. “La Gloria” empató ayer dos amistosos informales ante Central Córdoba en el predio de AFA en Ezeiza (1-1 el primero y 0-0 el segundo) y enfrentará el sábado a Argentinos Juniors.

El plantel trabajó hoy en el predio La Quemita, de Huracán. Los jugadores que sumaron más minutos en el partido con Central Córdoba hicieron recuperación.

Instituto debutará en la Copa de la Liga el jueves 25 de enero, a las 19.00 ante Deportivo Riestra en el Monumental de Alta Córdoba.

Racing de Córdoba se prepara para su segundo amistoso de pretemporada. “La Academia” recibirá a Atlanta en el Estadio Miguel Sancho mañana, a las 9, por el segundo encuentro de preparación para la Primera Nacional 2024.

El cotejo entre la Academia y el Bohemio podrá ser presenciado por el público en general.

FÚTBOL ARGENTINO

El torneo de la Primera Nacional 2024 comenzará el próximo viernes 2 de febrero con los partidos Agropecuario (Carlos Casares)-Patronato (Paraná) (zona A) y Mitre (Santiago del Estero)-San Telmo (zona B).

El encuentro que abrirá la temporada se jugará en Carlos Casares, comenzará a las 17:10 y será televisado, en tanto que desde las 21:30 y en Santiago del Estero, Mitre recibirá a San Telmo.

El sábado 3 de febrero habrá 10 partidos y el domingo 4 se cerrará la primera fecha con siete encuentros.

Racing de Nueva Italia debutará el domingo 4 de febrero: visitará a Brown en Puerto Madryn a las 17.

Estudiantes de Río Cuarto tendrá su estreno ese mismo día: desde las 20, recibirá a Deportivo Madryn.

Boca Juniors negocia con Milan por el argentino Luka Romero. El Consejo de Fútbol del club se puso en contacto con los dirigentes del gigante italiano para avanzar en las condiciones de un préstamo del atacante, luego de que el propio futbolista manifestara su ilusión de llegar al club de La Ribera.

River Plate empató anoche 1 a 1 con Monterrey, de México, a cinco minutos del final del encuentro amistoso disputado en el imponente estadio Cotton Bowl, de Dallas, Estados Unidos.

Rodrigo Aguirre puso en ventaja a Rayados y lo igualó sobre el cierre Marcelo Herrera.

El jugador de River Santiago Simón sufrió una luxofractura del primer metacarpiano en su mano derecha. Según informó el club, los estudios del mediocampista dictaron que quedaría marginado por dos meses, ausentándose en el arranque de la temporada.

El arquero Franco Armani también debió salir en el entretiempo con una molestia de rodilla y lo reemplazó Ezequiel Centurión.

El seleccionado argentino podría enfrentar nuevamente a Uruguay, de Marcelo Bielsa, en un amistoso, en el marco de la gira por China que se realizará en marzo. La Asociación Uruguaya de Fútbol recibió una importante propuesta económica para enfrentar a los campeones del mundo en un amistoso en el país asiático.

La AFA confirmó esta semana la realización de la gira del seleccionado por China para la primera fecha FIFA del año y anunció que los rivales se iban a conocer "durante las próximas semanas".

El astro argentino Lionel Messi, flamante ganador de su tercer premio The Best de la FIFA, jugará mañana con Inter Miami su primer partido del año cuando enfrente en un amistoso al seleccionado de El Salvador.

El partido se disputará desde las 22:00 en el estadio Cuscatlán de la capital del país centroamericano y será transmitido por la página oficial de la MLS en español.

La primera visita de Messi a El Salvador causa sensación y se estima que el estadio, con capacidad para 44 mil personas, estará repleto pese al excesivo precio de las entradas, que van desde los 200 hasta los 500 dólares.

/Inicio Código Embebido/

Find out how you can tune in to all of our upcoming preseason matches ?? ?? https://t.co/xA4nhOOdHm , https://t.co/s0kWYOW9dw | El Salvador, FC Dallas ?? #MLSSeasonPass on @AppleTV | Al Hilal SFC, Al Nassr FC, Hong Kong Team, Vissel Kobe, Newell’s Old Boys Full streaming… pic.twitter.com/glQOTMPoxl

/Fin Código Embebido/

Messi volverá a jugar sesenta días después de la histórica victoria con el seleccionado argentino contra Brasil (1-0) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por las Eliminatorias Sudamericanas.

FÚTBOL INTERNACIONAL

Nacional le ganó a Peñarol el clásico del fútbol uruguayo en la Serie Río de la Plata en definición con tiros desde el punto penal por 4 a 1, luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos en el Estadio Centenario de Montevideo.

Nacional se puso en ventaja a los 30 minutos por intermedio de Franco Romero y a los 54m. igualó Maximiliano Silvera para Peñarol, que sufrió la expulsión de Lucas Hernández a los 79m..

Por la semifinal de la Supercopa de Italia, Napoli goleó 3-0 a Fiorentina. El argentino Giovanni Simeone fue titular y anotó el primer gol de Napoli. En “La Fiore” jugaron de arranque los ex River Lucas Beltrán y Lucas Martínez Quarta, y el rosarino Gino Infantino estuvo en el banco.

Atlético de Madrid se quedó con el derbi madrileño tras vencer 4 a 2 al Real Madrid en la Copa del Rey. Tras empatar 2 a 2 en los 90 minutos, el partido se definió en el alargue.

En el Metropolitano, los tantos para el "Colchonero" los marcaron Samuel Lino, Álvaro Morata, Rodrigo Riquelme y Antoine Griezmann. Jan Oblak, en contra, y el español Joselu descontaron para el "Merengue".

Más temprano, Barcelona venció 3-1 a Unionistas de Salamanca y avanzó de fase.

El seleccionado de Siria, dirigido por el argentino Héctor Cúper, perdió hoy con Australia por 1 a 0 en un partido de la segunda fecha del Grupo B de la Copa de Asia. El encuentro se disputó en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, en Qatar.

En Siria fue titular el delantero de Belgrano Ibrahim Hesar, al igual que los argentinos Jalil Elías y Ezequiel Ham.

MERCADO DE PASES

El defensor Elías Calderón, de último paso por Racing de Córdoba, es refuerzo de Defensa y Justicia. Llega cedido por un año desde Belgrano y con opción de compra.

El ex Belgrano Joaquín Novillo acordó su incorporación a Deportes Iquique de Chile.

El argentino Marcelo Meli, ex Boca y Racing, jugará en Emelec de Ecuador.

El entrenador argentino Ricardo Gareca sigue siendo candidato para dirigir a la Selección de Chile. Esto trascendió tras la negativa del club colombiano América de Cali por contratarlo, al no superar la oferta realizada por la dirigencia chilena, señaló hoy la prensa trasandina.

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, confirmó hoy que está "encaminada" la venta del juvenil Agustín Ojeda al New York City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Independiente avanzó hoy con la decisión de apostar por la compra del defensor Juan Fedorco, pese a que el jugador no tiene el aval del entrenador Carlos Tevez.

El "Rojo" compraría la mitad del pase del zaguero, de 23 años, que se destacó en la última temporada de la Primera Nacional con Nueva Chicago.

El mediocampista ofensivo Benjamín Rollheiser viajó hoy a Portugal para convertirse en nuevo jugador de Benfica. Pese al intento de Estudiantes de La Plata de retenerlo hasta junio, el talentoso futbolista partió esta mañana desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Lisboa para cerrar su incorporación al equipo de Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Huracán oficializó hoy la llegada de su quinto refuerzo, el delantero argentino Leandro Garate, uno de los goleadores del fútbol chileno en la última temporada, donde jugó en Unión Española.

POLIDEPORTIVO

En el Abierto de Australia, el español Carlos Alcaraz, segundo en el escalafón mundial de la ATP, se impuso hoy al italiano Lorenzo Sonego (200) por 6-4, 6-7 (3-7 el tie break), 6-3 y 7-6 (7-3) en tres horas y 24 minutos, y avanzó a la tercera ronda del Abierto de tenis de Australia.

El uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, ganador en 10 ocasiones el Abierto australiano, jugará en la madrugada del viernes en la tercera ronda ante el argentino Tomás Etcheverry, nacido en La Plata hace 24 años y 32 en el escalafón mundial, que viene de vencer al británico Andy Murray y al francés Gael Monfils.

/Inicio Código Embebido/

We're back at it again for Day 6 ?? There's SO much to look forward to, including:



?? Etcheverry takes on his hero @DjokerNole

?? Local hope @stormsanders94 in action

?? A fascinating all-American matchup



Here's your preview ??https://t.co/0IASgCZ55B