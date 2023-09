Inter Miami, sin Messi, empató en el "Clásico del Sol" ante Orlando

Inter Miami, sin el lesionado Lionel Messi, empató 1 a 1 el denominado "Clásico del sol" de La Florida como visitante de Orlando, en el Exploria Stadium, por la 34ta. fecha de la Zona A de la Major League Soccer (MLS) norteamericana, y de esta manera desperdició una magnífica oportunidad de ubicarse a tres puntos de la clasificación al repechaje que conduce a los playoffs, cuando restan cuatro jornadas para terminar la fase de grupos.

Los dirigidos por Gerardo Martino se pusieron en ventaja a los 7 minutos del segundo tiempo por intermedio de David Ruiz pero el local igualó a los 21 minutos con un gol de Duncan McGuire.

/Inicio Código Embebido/

Ruiz puts it in the back of the net ??



Martínez to Ruiz for the first of the night to give us the lead over Orlando.#ORLvMIA | 0-1 pic.twitter.com/qEWG1J0pSU